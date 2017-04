Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 20:05, 5 reacties • Feedback

Amazon heeft de Echo Look gepresenteerd, een speaker met ingebouwde camera. Met de camera kunnen gebruikers foto's en video's nemen en op basis van algoritmes advies krijgen over welke outfit het beste staat.

Amazon geeft geen details over de camera van de Echo Look, zoals de fabrikant van de camera, grootte van de sensor, resolutie van het beeldmateriaal en diafragma van de lens. De webwinkel spreekt over een camera die diepte kan zien en die bovendien de achtergrond zelf blurt om gebruikers meer naar voren te laten komen in beeldmateriaal. Foto's en video's kunnen gebruikers bekijken op een gekoppelde telefoon.

Voor het maken van foto's en video's zijn bovendien vier leds aanwezig, die de persoon moeten uitlichten als er niet voldoende licht voorhanden is. Het maken van beeldmateriaal gaat, zoals alles bij Echo-speakers, via spraakcommando's. Het is voor het eerst dat een Echo-speaker een camera meekrijgt.

Na het maken van twee foto's claimt Amazon dat gebruikers kledingadvies kunnen krijgen op basis van een algoritme en inzichten van mode-experts. Hoe dat precies werkt, is onbekend. De webwinkel claimt dat de camera alleen aanstaat na een stemcommando. Er bestaan zorgen over de privacy en beveiliging van slimme speakers, die immers een microfoon hebben die altijd aan zou kunnen staan. De Echo Look kost in de Amerikaanse webwinkel van Amazon 199 dollar en is alleen op uitnodiging te koop.