Amazon presenteert beveiligingscamera Cloud Cam

Amazon heeft zijn eerste beveiligingscamera gepresenteerd. Behalve de Cloud Cam zelf gaat de webwinkel ook abonnementen verkopen, waarmee gebruikers filmpjes van langer geleden kunnen terugkijken en waarmee detectie van personen mogelijk zal zijn.

De Cloud Cam is een beveiligingscamera voor in huis die video's opneemt in 1080p met een beeldhoek van 120 graden. Voor zicht in het donker zijn er acht infraroodleds. Ook zitten er een speaker en een microfoon in de Cloud Cam. De camera is 104x62x60mm groot en weegt 142g.

Amazon gaat bovendien abonnementen verkopen in combinatie met de camera. Voor prijzen tussen 6,99 en 19,99 dollar krijgen gebruikers toegang tot detectie van personen en kunnen meer camera's in hetzelfde huis samenwerken. Bij de gratis variant kunnen tot drie camera's verbonden zijn en dat loopt op tot tien bij het duurste abonnement. Daarnaast blijft beeldmateriaal voor klanten met een betaald abonnement langer beschikbaar.

De Cloud Cam is bovendien verplicht bij de nieuwe dienst Key, waarmee gebruikers op afstand hun huis kunnen openen. Verbinding met thuisnetwerken gaat via 802.11g/n, maar wifi-ac ondersteunt de Cloud Cam niet. De Cloud Cam komt 8 november uit in de Verenigde Staten voor 119,99 dollar. Er zijn ook sets per twee of per drie, waarbij de prijs per exemplaar lager ligt; de set van drie kost bijvoorbeeld 289 dollar. Over een release in Europa is vooralsnog niets bekend.