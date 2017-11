Amazon.de test betalen via iDeal

Een deel van de Nederlandse klanten van Amazon.de kan producten betalen via iDeal. De webwinkel test de betaalmethode van de Nederlandse banken, maar biedt deze nog niet voor iedere Nederlandse gebruiker aan.

De toevoeging van iDeal als betaalmethode werd opgemerkt door tweaker Ketho, toen hij wat wilde bestellen bij de Duitse Amazon-site. Tweakers heeft kunnen bevestigen dat betalen via iDeal mogelijk is, maar niet bij ieder account is de optie toegevoegd, iets wat overige gebruikers op Gathering of Tweakers ook al constateerden. Het lijkt daarmee om een test te gaan. Niet bekend is hoe omvangrijk deze is en hoe lang deze duurt.

Op de pagina waar Amazon informatie verstrekt over de geaccepteerde betaalmethoden, staat nog niks over de toevoeging van iDeal. Nederlanders die bij Amazon bestellen, waren tot nu toe aangewezen op creditcard of sepa-incasso voor hun bestellingen. De komst van iDeal zorgt ervoor dat de drempel voor consumenten om bij de Duitse Amazon-webwinkel te bestellen lager komt te liggen. De toevoeging komt voor de voor webwinkels lucratieve decembermaand.

Amazon heeft het in de afgelopen jaren steeds makkelijker gemaakt voor Nederlanders om bij de Duitse site te bestellen. De site is in de Nederlandse taal beschikbaar; voor bestellingen boven de 29 euro rekent het concern geen verzendkosten en aankopen kunnen in Nederland bij DPD-pick-upshops afgeleverd worden.

Amazon is in Nederland rechtstreeks actief met zijn Prime Video-dienst en het bedrijf levert e-books en Kindle-readers via Amazon.nl. Voor Belgen levert het bedrijf zijn Prime-dienst via Amazon.fr. Tot een volledige Amazon-webwinkel op de .be- en .nl-domeinen kwam het, ondanks diverse geruchten hierover in de afgelopen jaren, nog niet.