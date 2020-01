Amazon gaat dit jaar meer productcategorieën via Nederlandse site bieden

Amazon heeft de uitbreiding van zijn Nederlandse site officieel aangekondigd. Dit jaar gaat het bedrijf meer productcategorieën aan Amazon.nl toevoegen, waarmee derde partijen hun assortiment kunnen aanbieden.

Nederlandse en buitenlandse bedrijven die via Amazon.nl producten willen aanbieden, kunnen zich vanaf woensdag als partner registreren bij de Nederlandse Seller Central van het bedrijf. Die partners kunnen dan later dit jaar via de Nederlandse site van Amazon producten aanbieden in tal van productcategorieën, waaronder consumentenelektronica, computers, consoles & games, verlichting en muziekinstrumenten.

Amazon heeft het nadrukkelijk over een aanbod voor partners en spreekt niet over het zelf uitbreiden van zijn aanbod via Amazon.nl. Momenteel dient die site alleen voor het aanbieden van e-books. Voor overige productcategorieën verwijst Amazon door naar zijn Duitse site. "Het is slechts een eerste stap", aldus Roeland Donker, country manager Benelux voor Amazon. Hij meldt dat het bedrijf het vertrouwen van de Nederlandse klant wil winnen.

Amazon claimt dat meer dan de helft van de verkopen via zijn online winkels wereldwijd wordt verzorgd door partners. In Europa zou de export door het midden- en kleinbedrijf via Amazon in 2018 6,9 miljard euro zijn geweest.

Er zijn al jaren geruchten over een uitbreiding van Amazon in Nederland. In 2013 startte het bedrijf zijn Amazon Web Services Development Center in Den Haag, in november 2014 opende de e-bookwinkel op Amazon.nl en in 2017 introduceerde Amazon het Prime-lidmaatschap in Nederland. Sinds 2018 heeft het bedrijf een kantoor in Amsterdam.