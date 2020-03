NLZiet wijst op komst van Amazon Fire TV naar Nederland

Televisiedienst NLZiet maakt bekend dat zijn app beschikbaar zal zijn in de Nederlandse appwinkel van Amazon voor de Fire TV. Dat zal gebeuren zodra Amazon in Nederland begint. Mogelijk gebeurt dat volgende week.

Amazon biedt zijn Fire TV-hardware nog niet aan in Nederland en er is nog geen Nederlandse appwinkel. Daar komt vermoedelijk snel verandering in, blijkt uit een persbericht van NLZiet. De televisiedienst zegt dat zijn app beschikbaar zal zijn in de Nederlandse appwinkel voor de Fire TV-hardware zodra die uitgebracht zal worden. De NLZiet-app verscheen eind vorige maand al in Amazons Engelstalige Appstore.

Dat Amazon zijn activiteiten in Nederland gaat uitbreiden is al langer bekend. In januari maakte de webwinkelgigant bekend meer productcategorieën aan te gaan bieden via zijn Nederlandse site. Amazon gaat daarvoor in zee met partners. Via Amazon.nl worden momenteel alleen e-books verkocht.

Voor hardware zoals Kindle-e-readers worden kopers bij Amazon doorverwezen naar de Duitse site. Volgens bronnen van Adformatie wil Amazon in de tweede week van maart in Nederland beginnen met de verkoop van fysieke producten via Amazon.nl.