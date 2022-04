NLZiet compenseert door storing getroffen klanten met week gratis kijken

NLZiet gaat zijn klanten compenseren voor de storing van afgelopen week, die bij elkaar ongeveer 24 uur duurde. De dienst biedt getroffen klanten een week lang gratis NLZiet aan. Replays van streams die tijdens de storing uitgezonden moesten worden, zijn niet beschikbaar.

NLZiet benadert klanten via e-mail over de compensatieregeling en biedt in dat bericht ook zijn excuses aan. Hoe de gratis week precies werkt, is niet helemaal duidelijk. Het lijkt erop dat gebruikers in ieder geval geen korting op de volgende incasso krijgen, maar dat ze voor hetzelfde geld een langer durende dienstverlening krijgen. Wellicht dat de volgende incasso een week wordt opgeschoven.

Via Twitter laat de klantenservice van het bedrijf dat terugkijken van content die in de storingsperiode is uitgezonden niet mogelijk is. "Vanwege de storing bij onze stream-leverancier kwamen de live-streams niet door en zijn daarvan ook geen "opnames" gemaakt," legt de helpdesk uit. Wel is het mogelijk dat bepaalde getroffen programma's alsnog terug te kijken zijn in hun on demand-vorm, maar dat zal niet voor alles gelden.

De storing vond plaats bij de leverancier van de streams voor het platform. 'Uitgelopen werkzaamheden aan een defect netwerkonderdeel' lagen ten grondslag aan het euvel.