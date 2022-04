Voetbalbond FIFA gaat tienduizenden wedstrijden streamen op streamplatform FIFA+

Voetbalbond FIFA kondigt een eigen streamdienst aan, waar sportliefhebbers wedstrijden en archiefmateriaal kunnen bekijken. De dienst heet FIFA+ en is gratis te bekijken. De organisatie wil komend jaar tienduizenden wedstrijden streamen via de dienst.

De internationale voetbalbond kondigt de streamingdienst aan in aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal later dit jaar. Volgens FIFA zijn er dit jaar nog ruim 40.000 voetbalwedstrijden te bekijken via FIFA+. Het zou gaan om circa 29.000 wedstrijden van het mannenvoetbal en 11.000 wedstrijden van het vrouwenvoetbal.

Naast live wedstrijden, gaat FIFA ook archiefmateriaal beschikbaar maken via zijn streamingdienst. Volgens de voetbalbond kunnen fans kijken naar complete wedstrijden van vroeger en highlights van wedstrijden. Het archief bevat beeldmateriaal dat teruggaat tot 1950.

Tot slot wil FIFA via zijn streamingdienst eigen docuseries en -films uitbrengen. Bijvoorbeeld over bekende voetballers als Ronaldinho of over specifieke clubs. FIFA volgt hierin het idee van Netflix en noemt deze producties FIFA+ Originals.

FIFA+ is te bekijken via de browser. Daarnaast heeft de voetbalbond ook een FIFA+-app voor Android en iOS. Op dit moment is de dienst beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Portugees en Spaans. FIFA werkt aan nog eens zes talen die in juni beschikbaar komen, maar noemt niet welke talen dit zijn.