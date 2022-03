NLZiet werkt aan 'alternatieve route' voor livestreams tv-zenders wegens storing

De Nederlandse streamingdienst NLZiet werkt aan een 'alternatieve route' om live tv te kunnen aanbieden. Dat doet de streamingdienst vanwege een langdurige storing. De bedoeling was om de storing in de nacht van woensdag op donderdag op te lossen, maar dat is vooralsnog niet gelukt.

De streamingdienst zegt over de problemen: "Tot onze spijt is het de engineers van onze leverancier vannacht nog niet gelukt om het netwerk volledig te herstellen waardoor de livestreams nog niet werken." Het is nog onbekend wanneer NLZiet-klanten weer live-tv kunnen kijken.

De terugkijkfunctie werkt wel zoals gebruikelijk, zegt de streamingdienst. De storing begon woensdagochtend. De oorzaak lag volgens NLZiet bij 'uitgelopen werkzaamheden'. Het ging volgens de streamingdienst om een 'defect netwerkonderdeel'. "Het desbetreffende netwerk levert de signalen voor vrijwel alle Nederlandse tv-aanbieders en vervangen van het onderdeel zou dan ook voor alle afnemers een groot risico op verstoring opleveren."

Update, 10:30: De streams lijken weer online te komen, meldt NLZiet.