NLZiet krijgt vernieuwde interface en twee nieuwe zenders

Televisiedienst NLZiet krijgt een nieuwe interface, die onder andere beter onderscheid moet maken tussen de verschillende soorten content die op de dienst beschikbaar zijn. De dienst doet nu ook gepersonaliseerde kijksuggesties aan gebruikers.

Volgens NLZiet moet de nieuwe interface het wisselen tussen live-tv en het terugkijken of vooruitkijken van televisieprogramma's versimpelen. De dienst meldt daarnaast dat het vanaf nu gepersonaliseerde aanbevelingen doet op basis van de kijkgeschiedenis van gebruikers. De interface van de tv-gids is ook veranderd. De nieuwe interface komt beschikbaar in de NLZiet-apps voor smartphones, tablets en televisies, en in de webversie van de dienst.

NLZiet breidt zijn huidige zenderaanbod daarnaast uit met twee zenders, waaronder Insight TV, een sport- en lifestylezender die is gevestigd in Amsterdam. De streamingdienst biedt nu ook toegang tot AT5, een Amsterdamse nieuwszender. Het totale aanbod bestaat nu uit 36 verschillende zenders, meldt de streamingdienst. In 2019 werden regionale omroepen al toegevoegd aan NLZiet.