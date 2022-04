Outriders komt bij release direct naar Xbox Game Pass voor consoles

De co-opshooter Outriders komt op 1 april direct uit op Xbox Game Pass. De game is dan te spelen op consoles en via de cloud. De snelle komst van de game naar het abonnement is opvallend, omdat nieuwe games meestal eerst in de losse verkoop gaan.

Als Outriders op 1 april uitkomt, is het spel te koop voor een adviesprijs van 70 euro voor de pc, de PlayStation 4 en 5 en voor de Xbox One en Series X en S. Het spel komt echter ook direct naar Game Pass voor consoles en Game Pass Ultimate. Het gaat daarbij om de consoleversie van de game, het spel is niet speelbaar via het pc-abonnement van Game Pass.

Game Pass bevat veel games van derde partijen, maar dat gaat in verreweg de meeste gevallen om games die al langere tijd beschikbaar zijn, zodat de ontwikkelaar en uitgever geld hebben kunnen verdienen aan de losse verkoop. Microsoft heeft dus een deal gesloten met uitgever Square Enix en ontwikkelaar People Can Fly voor het direct opnemen van Outriders in Game Pass. Details over die deal zijn niet bekendgemaakt. Games die Microsoft zelf maakt, komen allemaal direct beschikbaar via Game Pass.

Het direct beschikbaar maken van een game via een abonnement kan overigens ook voordelen opleveren voor de uitgever en ontwikkelaar van dat spel. Naast de gegarandeerde inkomsten uit de deal, zorgt het voor een grote groep spelers die meteen toegang krijgt tot het spel. In potentie levert dat direct miljoenen spelers op, waardoor de game populair kan worden. Dat kan dan weer meer verkopen op andere platforms opleveren.

Outriders is een spel van de Poolse studio People Can Fly, die debuteerde met de shooter Painkiller in 2004. Daarna werkte de studio mee aan diverse Gears of War-games. Outriders is een looter shooter met een derdepersoonsperspectief. Het spel kan alleen gespeel worden, of in co-op door maximaal drie spelers. Sinds eind februari is er een demo beschikbaar voor consoles en pc.