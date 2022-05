Outriders is uitgesteld tot april en op 25 februari volgt een gratis demo

De release van co-op-thirdpersonshooter Outriders van ontwikkelaar People Can Fly en uitgever Square Enix is uitgesteld tot 1 april. Geïnteresseerden kunnen vanaf 25 februari wel alvast kennismaken met de gameplay, door middel van een gratis speelbare demo die dan uitkomt.

Outriders moest eigenlijk in februari uitkomen, maar dat wordt nu dus 1 april. Eerder werd overigens een release aan het einde van 2020 aangehouden, maar ook dat werd niet gehaald. De ontwikkelaar zegt nu op Twitter de extra tijd te gebruiken voor extra finetuning en zich zodoende te richten op een 'fantastische speelervaring bij de release'.

Op 25 februari volgt alvast een gratis demo, waarmee iedereen de kans krijgt de eerste paar uur van de game te spelen. In deze demo zijn vier verschillende klassen beschikbaar, zowel in singeplayer als in co-op. De ontwikkelaar belooft een naadloze overgang van een personage uit de demo naar de volledige game, inclusief de progressie.

Outriders staat te boek als een co-op-thirdpersonshooter. Het is een game die zich afspeelt in de toekomst. Door de mensheid is de aarde onbewoonbaar geworden en er worden mensen naar de planeet Enoch gestuurd. Uiteindelijk ontstaan er onderling conflicten waarin je als Outrider, de naam voor de eerste ontdekkingsreizigers, verzeild raakt. Tweakers schreef een preview van Outriders.