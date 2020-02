Titel Outriders Platform Windows, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X Ontwikkelaar People Can Fly Uitgever Square Enix Releasedatum Eind 2020

Hoewel de studio al lang meeloopt, kan het best zo zijn dat de naam People Can Fly je niet erg veel zegt. Toch zul je enkele van de games die deze Poolse ontwikkelstudio heeft gemaakt of waar hij aan heeft gewerkt zeker wel kennen. Ruim anderhalf decennium geleden debuteerde hij met de shooter Painkiller, om daarna aan diverse Gears of War-games mee te werken. Dat ging zo lekker dat Epic Games in 2012 besloot de studio over te nemen. People Can Fly veranderde daarmee in Epic Games Poland. In die periode werkte de studio aan Gears of War: Judgment en Fortnite: Save the World, de minder populaire PvE-tak van het bekende battleroyale-spel. Het leverde de studio echter weinig tevredenheid op en uiteindelijk kwam het tot een breuk, waarna People Can Fly weer verder ging onder de eigen naam.

In de zomer van 2019 werd duidelijk waar People Can Fly sindsdien aan heeft gewerkt. Tijdens de persconferentie van Square Enix o de E3 werd de game Outriders onthuld. De game werd toen aangekondigd voor de zomer van 2020, maar meer details dan dat waren er nog niet. Dat veranderde twee weken geleden, toen Tweakers samen met enkele andere bladen en websites afreisde naar Warschau. Daar kregen we niet alleen meer te horen over de game, maar konden we zelf ook alvast een paar uur spelen met deze co-op third-person shooter, die inmiddels is doorgeschoven naar het einde van het jaar. Daarbij bevestigden de ontwikkelaars trouwens ook meteen dat Outriders niet alleen naar de pc, Xbox One en PlayStation 4 komt, maar ook naar de Xbox Series X en de PlayStation 5.

Enoch: de nieuwe Aarde?

Outriders is een game die zich afspeelt in de toekomst. De mensheid heeft de aarde opgebruikt zodat hij onbewoonbaar is geworden. De planeet Enoch moet een oplossing bieden. Er worden twee 'arcs' naartoe gestuurd om de mensheid een vervolg te geven op Enoch, en een van die arcs bereikt inderdaad zijn bestemming. Als de eerste pioniers op de planeet staan, lijkt er weinig aan de hand. De eerste tests worden uitgevoerd, en her en der worden wat neergestorte shuttles met spullen opgespoord. Dan blijkt er echter meer aan de hand te zijn. De soldaten, met voorop de Outriders die de eerste generatie ontdekkingsreizigers moeten zijn, gaan op zoek naar de bron van een mysterieus signaal. Dan gaat alles mis. Er ontstaat een vreemde storm, waarbij de bliksemflitsen de Outriders om de oren vliegen. Tot overmaat van ramp ontstaat er een conflict tussen de Outriders en de legerleider die het commando voert over de eerste gelande troepen. Het leidt tot een eerste schietend conflict, dat eindigt met een rampzalige gebeurtenis waarbij alle Outriders lijken om te komen.

Dat laatste gebeurt echter niet. Wanneer jouw Outrider weer bijkomt, blijken er decennia voorbij te zijn gegaan. De mensheid heeft inmiddels voet aan de grond gekregen, getuige de eerste nederzetting genaamd First City. Het gaat allemaal echter zeker niet van harte. De Outriders komen al snel wat oude strijdmakkers tegen, maar van een prettig weerzien is geen sprake. De First City blijkt al die tijd al een oorlog uit te vechten met allerlei ongure tegenstanders, variërend van monsters tot gemuteerde menselijke tegenstanders en allerlei vijandige, menselijke facties. De overblijvende soldaten en Outriders moeten hun uiterste best doen om Enoch weer bewoonbaar te maken. In dat kader moet uiteindelijk natuurlijk worden uitgevonden waar de vreemde krachten op de planeet vandaan komen en wat er moet gebeuren om die bron onschadelijk te maken.

Zover is het echter nog lang niet. In Warschau konden we aan de slag met de eerste uren van de game, en centraal in die uren staat het proces van ontwaken en het ontdekken dat de Outriders inmiddels over vreemde krachten beschikken. De Outriders blijken tijdens hun jarenlange slaap veranderd te zijn door wat 'The Anomaly' wordt genoemd. Allemaal heel mysterieus, maar het belangrijkste is dat de Outriders ineens bij uitstek geschikt zijn om de gevaren van Enoch te lijf te gaan en daardoor bij de weinigen behoren die missies buiten de muren van de First City kunnen uitvoeren.