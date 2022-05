In januari 2020 vlogen we - dat deden mensen toen nog, ja - naar Warschau om een nieuwe game van Poolse makelij te spelen. “Nee, niet díe game”, grapten we tegen de mensen die ons direct jaloers aankeken. Op dat moment gold Cyberpunk 2077 immers als een van de grootste games in ontwikkeling, en ook CD Projekt Red heeft zijn thuisbasis in de Poolse hoofdstad. Het ging echter om een game van People Can Fly en Square Enix: Outriders. Tot dan was er nog niet veel over bekend, buiten de teaser die was getoond op de E3 van 2019. Tijdens een speelsessie van ongeveer drie uur maakten we kennis met een soepele en spectaculaire co-op lootshooter die in opzet gelijkenissen had met Destiny en Anthem en in de gameplay wat weg had van games als Gears of War. Genoeg ingrediënten voor potentieel succes dus. Het vertrouwen liep echter een deukje op toen er eind februari een publieke demo uitkwam. De algemene opinie was zeker niet onverdeeld positief, en dus lijkt deze nieuwe franchise van Square Enix nog veel te moeten bewijzen.

Voor een heel nieuwe ‘intellectual property’ kan het enorm lastig zijn om voet aan de grond te houden. Hoezeer we als gamers ook zeggen te houden van nieuwe games, we kopen uiteindelijk toch vooral de zoveelste editie van FIFA, Call of Duty en andere bekende franchises. De doelgroep voor nieuwe, originele games is kleiner. Dat hoeft niet erg te zijn. Veel nieuwe games richten zich bewust op een kleinere niche en kunnen met een bescheidener publiek al succesvol zijn. Outriders is echter niet zo’n game. Het spel is het grootste project waar People Can Fly aan heeft gewerkt. De studio maakte eerder Painkiller en Bulletstorm en werkte mee aan Gears of War, maar ging nooit eerder aan de slag met zo’n ambitieus project als Outriders. Square Enix, dat eigenaar is van People Can Fly, heeft er veel geld in gestoken. Dit is een game die zich moet kunnen meten met de grote, vergelijkbare games de we in de vorige alinea al noemden. Outriders wil in één adem kunnen worden genoemd met Destiny, Anthem en Borderlands. Maar daarvoor moeten je gamers de game natuurlijk wel kunnen spelen.

Die laatste opmerking is een beetje flauw, want de grootste issues die er kort na introductie van de game waren, zijn inmiddels opgelost. Op drukke momenten horten en stoten de servers nog steeds wel een beetje, maar volgens de ontwikkelaar zijn de grootste problemen opgelost. Dat neemt echter niet weg dat veel gamers de afgelopen anderhalve week flink zijn teleurgesteld. In de avonduren en in het weekend bleek Outriders te vaak niet speelbaar doordat de servers overbelast waren. Het vervelendste daaraan is dat de game dan helemaal niet meer speelbaar is. Outriders speelt zich volledig online af, dus zelfs als je in je eentje speelt, moet je verbinding hebben met de servers. Gezien het type game is dat bij Outriders een stuk beter te verdedigen dan bij bijvoorbeeld Crash Bandicoot 4: It’s About Time, maar het blijft vervelend, ook al omdat je deze game dus niet kunt pauzeren. Er is wel een pauzemenu, maar als je er gebruik van maakt gaat de game ondertussen gewoon door op de achtergrond. Wat ons betreft had dat voor solo spelende gamers anders mogen worden opgelost.

De problemen rond Outriders beperkten zich niet tot downtime van de servers. Op de momenten dat de servers hun werk wél deden, bleek namelijk dat het matchmakingsysteem ook nog niet op orde is. De ondersteuning voor crossplatform-play is bijvoorbeeld nog niet volledig. Momenteel kunnen Xbox- en PlayStation-gamers met elkaar spelen, en spelers met Steam- en Epic Store-versies ook, maar die twee groepen kunnen niet met elkaar spelen. Vervelender is dat de Windows-versie nog meer problemen rond matchmaking kent, waardoor het ons meestal niet lukte andere spelers te vinden. Niet per se heel erg, want verbinding maken met vrienden werkt wel en dat is voor de meeste gamers waarschijnlijk voldoende. Daarnaast is Outriders prima solo speelbaar en heeft People Can Fly al laten zien snel aan de slag te gaan om de genoemde problemen aan te pakken. Het zou dus zomaar kunnen dat de matchmaking bij het verschijnen van deze review alweer op orde is.

Al het bovenstaande levert Outriders een ‘poepstart’ op, zoals een bekende Formule 1-commentator het zou omschrijven. Desalniettemin is er ook goed nieuws. Voor Xbox-gamers met een Game Pass Ultimate-abonnement is Outriders namelijk gratis. Dat verandert veel. Je hebt dan niet de volle mep voor de game betaald en dat maakt een valse start als deze toch wat minder pijnlijk. Voor People Can Fly en Square Enix is het fijn dat de plek in het Game Pass-aanbod haast garandeert dat veel gamers het spel op zijn minst even zullen uitproberen. Dat de game een aanrader is voor deze groep mensen, is een open deur. Waarom zou je een productie van deze orde van grootte immers niet even uitproberen? Het is de download zeker waard. Of dat ook geldt voor de zestig euro die anderen eraan uit moeten geven, valt echter nog te bezien.