Outriders krijgt op 30 juni grote betaalde uitbreiding Worldslayer

Square Enix brengt op 30 juni Worldslayer uit, een 40 euro kostende uitbreiding voor Outriders. De uitbreiding bevat een volledig nieuwe campagne, een hogere levelcap, nieuwe wapens en een nieuwe end game. Volgens de makers is de uitbreiding ook geschikt voor nieuwe spelers.

Het nieuwe verhaal in Worldslayer staat volgens uitgever Square Enix volledig los van de originele game. Spelers die het vorig jaar uitgebrachte spel al hebben gespeeld, kunnen verder met hun bestaande personage. Er is ook een optie om met een nieuw personage te starten op level 30.

In een megathread op reddit geven de makers uitleg over de nieuwe campagne en alle andere toevoegingen aan het spel. De game krijgt onder meer een Ascension-systeem, dat spelers in staat moet stellen om lange tijd progressie te blijven boeken. Dit systeem is beschikbaar na level 30 en spelers kunnen hun verdiende Ascension-punten spenderen aan vier categorieën: Brutality, Endurance, Prowess en Anomaly. In totaal zijn er 200 Ascension Points te verdienen.

Outriders kwam ongeveer een jaar geleden uit. Het is een looter shooter met rpg-elementen die in co-op gespeeld kan worden, gemaakt door ontwikkelaar People Can Fly. Tweakers publiceerde vorig jaar een review van Outriders. De game is beschikbaar voor Windows, Xbox- en PlayStation-consoles en Google Stadia. De Worldslayer-upgrade kost 40 euro.