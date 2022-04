Gearbox brengt dit jaar nieuwe Tales from the Borderlands-game uit

Gearbox werkt al jaren aan een nieuwe Tales from the Borderlands-game en die verschijnt dit jaar. Het interactieve verhaal krijgt volledig nieuwe personages en een nieuw verhaal. Inhoudelijke details daarover zijn nog niet bekend; in de zomer volgt een formele introductie.

De nieuwe game wordt door Gearbox zelf ontwikkeld en uitgegeven door 2K Games. Het eerste deel van Tales from the Borderlands kwam in 2014 uit en werd gemaakt door Telltale Games. Gearbox-directeur Randy Pitchford zegt op PAX East dat het team het format van die game erg waardeert. Dat zou blijken uit het feit dat personages uit die game hun intrede hebben gedaan in Borderlands 3.

Volgens Pitchford werkt Gearbox achter de schermen al jaren aan het nieuwe deel. De topman belooft volledig nieuwe personages en een nieuw verhaal. In de zomer volgt een formele introductie met meer details en later dit jaar moet het spel uitkomen. Voor welke platforms het interactieve verhaal verschijnt, is nog niet duidelijk.