Eerste episode van The Expanse: A Telltale Series verschijnt op 27 juli

De eerste episode van de verhalende adventuregame The Expanse: A Telltale Series is op 27 juli beschikbaar. In totaal zijn er vijf afleveringen, die om de week beschikbaar moeten komen. De game is een prequel op de tv-serie.

De game speelt zich af voor de scifi-tv-serie, die zes seizoenen heeft gekregen en op Amazon Prime staat. Spelers besturen Camina Drummer, die net als in de serie gespeeld wordt door Cara Gee. In het spel is ze 'op zoek is naar een mysterieuze schat aan de randen van The Belt', schrijft de ontwikkelaar. Net als bij andere Telltale-games kunnen spelers keuzes maken die het verloop van het verhaal beïnvloeden. De ontwikkelaar beweert dat de beslissingen van de speler het lot van de Artemis-crew bepaalt en dat het spel 'de grootste' verkenbare wereld heeft van alle Telltale-games.

The Expanse: A Telltale Series verschijnt voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc via de Epic Games Store. De game heeft een standaardeditie voor 40 euro en een 'Deluxe'-editie voor 45 euro. Laatstgenoemde bevat dlc die momenteel nog niet is aangekondigd en laat gebruikers een dag eerder spelen.

Telltale Games sloot in 2018 zijn deuren 'na een jaar van onoverkomelijke uitdagingen', maar maakte in het jaar daarop toch een doorstart. Sindsdien bracht de studio Batman: Shadows Edition uit. Naast de The Expanse-game werkt het bedrijf ook aan The Wolf Among Us 2, die volgend jaar moet verschijnen.