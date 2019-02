Vier voormalige Telltale-kopstukken zetten nieuwe gamestudio op

Vier kopstukken van het nu failliete Telltale Games hebben een nieuwe gamestudio opgezet. AdHoc studio gaat net als Telltale Games spellen maken die omschreven kunnen worden als een interactief verhaal, maar dan experimenteler dan het voormalige Telltale dat deed.

De vier kopstukken vertrokken ongeveer twee jaar voordat Telltale failliet ging, staat in een interview op Variety. Dat zijn ceo Michael Choung, coo Nick Herman, cto Dennis Lenart en cco Pierre Shorette. Ze wilden meer risico's nemen met spellen ontwerpen dan gebruikelijk was bij Telltale. Daarvoor keerden drie van de vier zich tot Ubisoft, waar ze hoopten een dochterstudio op te zetten. Nadat dat niet doorging, vormden de drie samen met de vierde, Choung, het nieuwe bedrijf AdHoc Studio.

AdHoc Studio wil games maken die soortgelijk zijn aan Bandersnatch, de interactieve Black Mirror-film die in december uitkwam op Netflix. "Met streamingplatforms in ieder huis en smartphones in iedere broekzak is het voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan een interactieve film of serie. We hebben het gevoel dat nu het perfecte moment is om een studio op te zetten die zich daarop concentreert."

Het team heeft niets concreets om op dit moment te onthullen, maar in het interview staat wel dat het altijd graag met echte acteurs in beeld wil werken, dus wellicht dat de eerste game van AdHoc Studio in dat opzicht hetzelfde is als Bandersnatch. Ook een releasedatum voor het eerste project van het team is er nog niet.