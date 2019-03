Software voor live omvormen stem moet vanaf deze zomer werken in games

Software om in gamechats stemmen live om te vormen moet vanaf deze zomer in games zitten. De start-up Modulate is bezig om de software klaar te maken voor een release. In welke games het komt te zitten, is nog niet bekend.

Modulate noemt de functie 'voice skins' en spelers moeten daarmee in de microfoon kunnen praten, waarna de tekst eruitkomt als de stem van iemand anders. Zo kunnen gebruikers zichzelf laten klinken als bijvoorbeeld Barack Obama. De 'voice skin' moet een aanvulling zijn op visuele uitingen als skins en avatars voor karakters in games.

De software moet niet alleen de tekst van gamers juist weergeven, maar ook emoties overbrengen als vreugde en frustratie. Bovendien voegt Modulate een onhoorbaar watermerk toe om mogelijk misbruik van zijn software op te kunnen sporen. De start-up hoopt dat game-ontwikkelaars de 'voice skins' bijvoorbeeld via microtransacties willen aanbieden in hun games.

De software moet vanaf deze zomer in games zitten, meldt Kotaku op basis van een interview met een van de oprichters. Welke games dat zullen zijn, is nog niet bekend. Modulate denkt nog na om de functie als aparte app op gameplatforms aan te bieden.