Google Assistant-functie Duplex komt naar meer Android-smartphones en iPhones

De Google Assistant-functie Duplex, waarmee de software namens gebruikers in de VS restaurants kunnen bellen om te reserveren, komt over een paar weken uit voor meer Android-smartphones. De software komt ook naar iPhones.

De functie zal langzaamaan op meer apparaten beschikbaar zijn, meldt Google. Bovendien is het vanaf nu mogelijk om restaurants te boeken in 43 Amerikaanse staten, al werkt de functie nog niet buiten Googles thuisland. Duplex is daarnaast nog altijd beperkt tot Engels.

Duplex is de functie van Assistant om zelfstandig een restaurant te bellen om een tafel te reserveren. Als het mogelijk is om online een tafel te reserveren, dan doet Assistant dat. Alleen als dat niet kan, belt de software op. Google kondigde Duplex in mei vorig jaar aan en de functie werkt sinds vorig najaar. Tot nu toe gebeurde dat op een beperkt aantal plaatsen en alleen met Googles eigen Pixel-telefoons.