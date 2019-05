Google zet mens in bij meer dan 36 procent van Duplex-restaurantreserveringen

Google zet een menselijke beller in bij meer dan 36 procent van de telefoontjes die Assistant doet met technologie Duplex om tafels bij restaurants te reserveren. Dat zegt het bedrijf in reactie op experimenten van The New York Times.

De krant probeerde meer dan twaalf keer een reservering te maken via Google Assistant, maar dat lukte in minder dan de helft van de gevallen. Van de vier keer dat het Assistant lukte om een tafel te reserveren, gebeurde dat drie keer met hulp van een menselijke beller. Het bleek voor restaurantmedewerkers lastig om een menselijke beller te onderscheiden van een echt persoon.

Volgens Google begint het telefoontje naar een restaurant in een kwart van de gevallen met een menselijk persoon, terwijl vervolgens van de resterende telefoontjes nog een 15 procent wordt afgemaakt door een mens, omdat de software er niet uitkomt. Daardoor laat GOogle in totaal meer dan 36 procent van de Duplex-telefoontjes door een mens afhandelen. Die mensen werken in een callcenter.

Omdat Duplex zo leunt op menselijke bellers, zal het daarom lastig zijn om de functie in meerdere landen en talen aan te bieden. Assistant probeert sowieso altijd eerst online te reserveren en te checken of restaurants telefonisch wel reserveringen aannemen. De software beslist op basis van diverse factoren of een mens moet bellen, zoals wanneer het bang is dat restaurants Duplex aanzien voor een spambeller.

Google kondigde Assistant-functie Duplex vorig jaar op I/O aan en begon vorig najaar met het aanbieden van de dienst in Amerikaanse steden op Pixel-telefoons. Inmiddels werkt de dienst in meer Amerikaanse staten en op meer smartphones dan tijdens de release.