Pixel-telefoons krijgen later dit jaar on-device Google Assistant

Pixel-telefoons die later dit jaar verschijnen krijgen een Google Assistant-versie die op het toestel kan werken, waardoor het tot tien keer sneller commando's kan uitvoeren, zo claimt de zoekgigant. Bovendien zit het meer geïntegreerd in de interface van het apparaat.

De Assistant heeft geen internet meer nodig om de spraak te begrijpen, al zal de interpretatie en het opzoeken van gegevens wel online moeten, zegt Google. De spraakcommando's verschijnen in de knoppenbalk onderin het scherm, naast de pilvormige home-knop van Pixel-telefoons. Gebruikers kunnen de Assistant gebruiken om meer taken uit te voeren zonder de telefoon aan te raken, zoals het openen van apps, beantwoorden van berichten en toevoegen van foto's aan berichten. Google demonstreerde onder meer hoe Assistant tijdens het dicteren van een mail een commando met 'set subject to' juist interpreteerde als opdracht om bepaalde woorden in de onderwerpregel van een mail te plaatsen.

Daarnaast breidt Google zijn techniek Duplex uit. Duplex werkt tot nu toe met het bellen van restaurants voor reserveringen, maar zal bij release van de nieuwe functie Duplex On The Web ook gaan functioneren als een geavanceerde autofill-functie zonder spraak. Daarbij vult de software gegevens in bij het huren van een auto of reserveren van bioscooptickets. Dat moet het voor gebruikers makkelijker maken om reserveringssites te doorlopen.

Duplex werkt tot nu toe alleen in het Engels. Het is onbekend of de nieuwe functie ook tot het Engels beperkt blijft. Hetzelfde geldt voor de komende versie van Assistant die op het toestel zelf werkt.