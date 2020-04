Google begint met aanbieden Duplex-telefoontjes in VK, Canada en Australië

Google is begonnen met het aanbieden van de dienst Duplex binnen Google Assistant in meer landen. Duplex kan voor gebruikers restaurants bellen om reserveringen te maken. De software werkt nu in vijf Engelstalige landen.

Duplex werkt nu vanaf nummers in de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en het Verenigd Koninkrijk, staat op een supportpagina. De zoekgigant bevestigt tegen Venturebeat de stap om Duplex aan te bieden in die landen. Het is voor het eerst dat Duplex in meer landen beschikbaar is gekomen, al werkt de software tot nu toe alleen in het Engels.

Duplex is de functie van Assistant om zelfstandig een restaurant te bellen om een tafel te reserveren. Als het mogelijk is om online een tafel te reserveren, dan doet Assistant dat. Alleen als dat niet kan, belt de software op. De software meldt daarbij dat het geen mens is en dat restaurantmedewerkers kunnen aangeven een mens te willen spreken; als dat zo is, geeft de software daar gehoor aan.

Google kondigde Duplex twee jaar geleden aan en de functie werkt in de VS sinds anderhalf jaar. Sinds vorig jaar werkt de software ook op andere telefoons dan Googles eigen Pixel-telefoons.