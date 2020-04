Gerucht: Google ontwikkelt eigen soc die in Pixel-telefoons van 2021 komt

Volgens geruchten werkt Google aan een eigen soc die het in samenwerking met Samsung zou maken. De processor zou de codenaam Whitechapel dragen, zou in Pixel-toestellen en in Chromebooks moeten verschijnen en speciale hardware voor de Google Assistant bevatten.

Axios geeft zijn bron voor het gerucht in het verhaal niet prijs. De Whitechapel-soc wordt volgens de site geproduceerd op Samsungs 5nm-procedé. De allereerste samples van de chip zouden inmiddels in handen zijn van Google, maar die zouden niet in Pixel-telefoons die dit jaar uitkomen terecht komen. De Pixels van 2021 zouden de eerste producten met de chips zijn en Chromebooks zouden vanaf 2022 aan de beurt zijn.

Volgens eerdere geruchten, waar PhoneArena over schrijft, gaat het om een octacore met twee Cortex-A78-rekenkernen, twee Cortex-A76-kernen en een cluster van vier Cortex-A55-kernen. Aan de grafische zijde wordt de boel afgehandeld door een nog onaangekondigde Mali MP20-gpu.

Verder zou Whitechapel gespecialiseerde hardware aan boord hebben om de Google Assistant beter te laten presteren. Weer andere onderdelen zijn speciaal om de machine learning-technologie van Google te versterken, maar meer details worden daarover niet gegeven.

Tot op heden draaiden de Pixel-telefoons altijd op Qualcomms Snapdragon-socs. Gebruikelijk is dat de internetgigant tijdens zijn I/O-ontwikkelaarsbeurs nieuwe Pixel-producten onthult, maar die gaat dit jaar niet door wegens het coronavirus. Volgens de laatste geruchten wil Google de Pixel 4a, met Snapdragon 730, op de korte termijn uitbrengen.