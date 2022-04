Gerucht: Google geeft Pixel 6 en 6 Pro vijf jaar lang Android-updates

Google zou de komende Pixel 6- en Pixel 6 Pro-smartphones vijf jaar lang van Android-updates willen voorzien. Het bedrijf zou zelf de processor van de toestellen al dan niet deels ontwerpen, waardoor de verlangde ondersteuning mogelijk zou worden.

De claim van vijf jaar lang updates voor de Pixel 6- en Pixel 6 Pro-smartphones komt van John Prosser, die ook de specificaties van de toestellen op een rij zet. Hij claimt de informatie van een betrouwbare bron vernomen te hebben. Prosser toonde in mei al afbeeldingen van de vermoedelijke Pixel 6 en 6 Pro.

De processor van de smartphones is volgens de informatie van Google zelf. Dat ligt in lijn met eerdere geruchten dat het bedrijf smartphones met zijn eigen ontworpen soc met de naam Whitechapel wil uitbrengen. Deze zou volgens die geruchten in varianten met codenamen ‘Raven’ en 'Oriole' verschijnen en in samenwerking met Samsung ontwikkeld zijn. De socs zouden volgens de geruchten voor een groot deel overeenkomen met Samsungs Exynos-ontwerpen, waarmee het om zogenoemde semi-custom socs lijkt te gaan. Prosser spreekt van codenamen Oriel voor de Pixel 6 en Raven voor de 6 Pro.

Mede door die custom chipset zou Google vijf jaar lang ondersteuning kunnen bieden, zo lijkt het. Bij huidige smartphones maakt de beperkte ondersteuning door de soc-fabrikant vaak dat smartphones relatief korte tijd Android-updates blijven ontvangen. Bij de actuele Pixel-generaties gaat het bijvoorbeeld om versie-updates voor Android en beveiligingsupdates 'tot minstens' drie jaar nadat het toestel in de Google Store kwam.

Niet bekend is wanneer Google de toestellen zou willen aankondigen. Prosser claimt over een release rond oktober gehoord te hebben. Voor die tijd lijkt nog de Pixel 5a te komen. Google heeft de komst van dat toestel bevestigd en gegevens erover verschenen deze week volgens 9to5Google bij de FCC-instantie. De goedkopere smartphone lijkt in drie varianten te komen en gaat wat het ontwerp betreft sterk lijken op de Pixel 4a 5G. De Pixel 5a krijgt daarnaast de Snapdragon 765 die ook in de Pixel 5 en 4a 5G zit.

Specs volgens geruchten Google Pixel 6 (Codename: Oriel) Google Pixel 6 Pro (Codename: Raven) Scherm 6,4" 6,71" Displaytype Amoled van Samsung Plastic oled van LG Camera, achter 50 megapixel (Wide) + 12 megapixel (Ultra wide) 50 megapixel (Wide) + 48 megapixel (tele) + 12 megapixel (Ultra wide) Camera, voor 8 megapixel 12 megapixel Accucapaciteit 4614mAh 5000mAh Processor Google Google Ram 8GB 12GB Opslag 128GB/256GB 128GB/256GB/512GB Connectiviteit Wi-Fi 6E, 5G Wi-Fi 6E, 5G Android-versie 12 12