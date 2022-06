Google brengt eerste Android 12L-bèta uit voor Pixel-telefoons

Google heeft de eerste Android 12L-bètaversie uitgebracht voor verschillende telefoons in de Pixel-serie. Android 12L bevat onder andere optimalisaties voor apparaten met een groot scherm, zoals foldables en tablets, maar het OS komt ook uit voor 'gewone' smartphones.

Google meldt in een Reddit-bericht dat de eerste Android 12L-bèta beschikbaar komt voor telefoons in de Pixel 3a-, 4-, 4a-, 5- en 5a-series. Een bètaversie voor de Pixel 6 en 6 Pro volgt 'binnenkort', zo meldt de techgigant. Gebruikers die zich eerder hebben aangemeld voor het Android 12-bètaprogramma en zich daarvoor niet hebben uitgeschreven, krijgen de Android 12L-bèta als een over-the-air-update. Voormalige bètatesters die Android 12L niet willen proberen, kunnen de update afwijzen en het bètaprogramma verlaten zonder hun apparaat te moeten wissen.

Google kondigde Android 12L in oktober officieel aan. Dit OS krijgt optimalisaties voor apparaten met een groot scherm, waaronder foldables en tablets. Zo wordt het notificatieoverzicht opgedeeld in twee kolommen. Google voert ook interfaceveranderingen door in het instellingenmenu, het lockscreen, en meer. Ook krijgt het besturingssysteem een taakbalk die gebruikt kan worden om gemakkelijker tussen apps te wisselen.

Ontwikkelaars kunnen Android 12L al langer uitproberen via een Android Studio-emulator. Er was ook al een bètaversie beschikbaar voor de Lenovo Tab P12 Pro-tablet. Dit is de eerste keer dat Google een Android 12L-testversie uitbrengt voor smartphones. Pixel-gebruikers kunnen echter weinig van de eerdergenoemde verbeteringen testen, aangezien daarvoor een groter scherm nodig is. Google meldt dat de eerdergenoemde interfaceveranderingen zichtbaar zijn op apparaten met een schermgrootte van meer dan '600dp'. Android 12L Beta 1 voor Pixels bevat wel bugfixes en de meest recente Android-securitypatches.