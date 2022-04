Ontwikkelaar krijgt Android 12 draaiend op Samsung Galaxy S III uit 2012

Een ontwikkelaar heeft Android 12 werkend gekregen op een Samsung Galaxy S III-smartphone uit 2012. De ontwikkelaar heeft een onofficiële port van LineageOS 19.0 gepubliceerd voor de smartphone. Het OS heeft wel last van enkele bugs op het apparaat.

Ontwikkelaar html6405 toont zijn Android 12-port voor de Galaxy S III in een forumpost op XDA Developers, waar ook een vroege alfa-build van de rom te vinden is. De ontwikkelaar schrijft dat het OS nog niet volledig stabiel is en dat hij of zij niet aansprakelijk is voor problemen als gebrickte apparaten, kapotte SD-kaarten, of 'ontslagen doordat de wekker-app niet werkte'.

Verschillende features van LineageOS ontbreken daarnaast, zo meldt de ontwikkelaar. In de forumpost schrijft de ontwikkelaar dat veel 'gewone' functies al wél werken met de Android 12-port. Onder andere de audio, bluetooth, camera's, wifi, gps en video-playback doen het. De telefoon kan ook ota-updates ontvangen.

Html6405 benoemt daarnaast verschillende bugs, waaronder 'willekeurige reboots'. Verder kunnen micro-SD-kaarten niet geformatteerd worden als interne opslag; dat veroorzaakt een bootloop. Simkaarten kunnen momenteel ook niet ontgrendeld worden; pincodes van simkaarten moeten daarom met een ander apparaat uitgeschakeld worden voordat deze worden gebruikt in een Galaxy S III met Android 12. De nfc-module van de Galaxy S III werkt ook nog niet via deze rom. Mogelijk worden deze problemen op termijn opgelost door de ontwikkelaar.