Tweakers Podcast #198 - Quantumdot-oleds, PlayStation VR 2 en ander CES-nieuws

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Julian Huijbregts en Eric van Ballegoie over allerlei zaken die zijn aangekondigd op techbeurs CES. Onder meer nieuwe quantumdot-oleds, de PSVR2, Intel en AMD's nieuwe cpu's en een auto van Sony passeren de revue.

00:00 Intro

00:20 Opening

01:41 De belachelijk droge namen van monitoren

04:41 Sony teast de PSVR2

15:52 Gaat Sony nou auto's maken of niet?

23:26 Na jaren wachten komen er dan eindelijk quantumdot-oleds

38:10 De CES-introducties van Intel en AMD

48:38 De webcam is weer terug

51:31 Groot, groter grootst: de 97"-oled-tv van LG

53:05 Jur is enthousiast over LG's mediachair