BMW toont auto die met E Ink bedekt is om veranderende patronen weer te geven

BMW demonstreert op de CES een conceptversie van zijn BMW iX die met een laag E Ink bedekt is zodat met een druk op de knop patronen kunnen veranderen. Ook toonde de fabrikant een concept met een 32:9-scherm voor passagiers op de achterbank.

De E Ink geeft de patronen in zwart, wit en grijs weer op de auto. Volgens de Duitse fabrikant maakt het gebruik van deze technologie niet alleen een mooi uiterlijk mogelijk, maar heeft het ook een daadwerkelijk nut. Door een donkere weergave bij lagere temperaturen, absorbeert de auto meer warmte van de zon, en een lichte weergave op een zonnige dag maakt het minder warm in de auto. Dit kan voordelig zijn voor de efficiëntie van het elektrische voertuig. Volgens de automaker zijn er echter nog geen plannen om de technologie ook echt voor consumenten beschikbaar te maken.

De E Ink-technologie werkt doordat de inktcoating die op het oppervlak van de auto geplaatst wordt miljoenen microcapsules bevat. Elke capsule bevat witte pigmenten als ze negatief geladen zijn, en zwarte pigmenten als ze positief geladen zijn. Afhankelijk van het elektrische veld geven de pigmenten dus zwarte, of witte kleuren weer, waardoor patronen op de auto kunnen veranderen. Dezelfde technologie wordt voor e-readers gebruikt om de letters op het scherm weer te geven. Aangezien dit weinig energie vergt kan een e-reader meestal weken mee zonder opgeladen te hoeven worden.

Theatre Screen

BMW toonde daarnaast op CES een 31''-Theatre Screen met 8k-resolutie en ingebouwde Amazon Fire TV-functionaliteit voor gebruik in 'toekomstige' auto's. Het scherm heeft een beeldverhouding van 32:9 en bevat surroundsound van Bowers & Wilkins.

Het Theatre Screen wordt bij het inschakelen van 'Theatre Mode' automatisch vanuit het plafond omlaag geklapt, laat BMW weten. De zonneschermen bij de autoramen worden gesloten wanneer de tv tevoorschijn gehaald wordt. Meerijders kunnen met de scherminstallatie op de achterbank films en series van Amazon streamen. Het scherm heeft een 8k-resolutie, hoewel Amazons streamingplatform momenteel maximaal 4K-kwaliteit ondersteunt.

De content kan via 5G gestreamd worden, maar het is ook mogelijk om vooraf films en series te downloaden. Daarvoor heeft de tv 128GB opslaggeheugen. Het scherm kan bediend worden door het direct aan te raken of via bedieningspanelen op de deurgrepen.

Hoewel het momenteel nog een concept is, zegt BMW het Theatre Screen wel daadwerkelijk in toekomstige modellen beschikbaar te willen stellen. Meer informatie, zoals de aanschafprijs en welke automodellen ondersteund worden, is niet bekend.