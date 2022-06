Onyx Boox introduceert draagbaar E-Ink-beeldscherm met 2k-resolutie

Onyx Boox introduceert de Mira, een draagbare monitor met een scherm van elektronisch papier en een beelddiagonaal van 13,3 inch. Het Chinese bedrijf komt met een Pro-versie, die een standaard heeft die sterk lijkt op die van een Apple Pro Display XDR.

Onyx Boox heeft met de Max Lumi al een 13,3"-e-reader in zijn assortiment, maar het bedrijf presenteert de Mira als een externe touchscreenmonitor. Het apparaat weegt 590 gram, is 5,8mm dik en heeft een resolutie van 2200x1650 pixels. Het gebruikte E-Ink-paneel is van het type Mobius. Onyx gebruikte volgens het Franse Clubic schermtechnologie met de naam Aragonite die een verversingssnelheid zou hebben die vergelijkbaar is met die van lcd. De site meldt dat dit met een korrel zout te nemen valt gezien de ghosting waar elektronisch papier mee te kampen heeft. De Mira heeft mini-HDMI en twee USB-C-poorten.

Voorlopig is de monitor alleen voor de Chinese markt aangekondigd. Op een afbeelding die E Reader Channel publiceert is een prijs van 4699 Chinese yuan te zien, omgerekend en met btw is dat 730 euro. E Reader Channel publiceert ook afbeeldingen van de Mira Pro. Dit is een versie met een standaard waarvan het ontwerp sterk lijkt op die van de Apple Pro Display XDR. Bij dat model staat een prijs van 8999 yuan, omgerekend zo'n 1400 euro. Het is nog niet duidelijk waarin de Pro-versie nog meer verschilt van de reguliere Mira, afgezien van de standaard.