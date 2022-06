Blizzard sommeert Belgische modder te stoppen met Diablo II: Resurrected-mod

Verschillende modders, waaronder de Belgische modder Ferib Hellscream, hebben afgelopen maand een sommatie gekregen om te stoppen met het modden van de gesloten Diablo II: Resurrected-alfatest. De Belg haalde daarna zijn tool, video's en blogs offline.

Modders ontdekten onder andere manieren om classes vrij te maken die nog niet speelbaar zouden moeten zijn in de technische alfa-build van het spel, die in april live ging. Ook ontdekten ze manieren om de alfa te kunnen blijven spelen nadat deze een aantal dagen na de release weer offline ging, en manieren om de alfa te spelen zonder uitnodiging. Ze kregen zelfs toegang tot multiplayer via onofficiële servers.

Een van die modders is de Belgische programmeur Ferib Hellscream. Hij ontwikkelde een tool waarmee hij de game kon spelen zonder uitnodiging. Hij deelde deze met een paar vrienden, vertelt hij in gesprek met Tweakers, waarna deze online lekte. Hij besloot de tool open source online te zetten op GitHub. "Ik had niet gedacht dat mijn project zo populair zou worden, maar toen ik honderdduizend weergaven had op GitHub, wist ik wel dat er gevolgen zouden komen."

"Ik was al bekend in de WoW-hackingcommunity en ik had opeens heel wat berichten van mensen die vroegen naar de crc32-bypass die gebruikt wordt voor World of Warcraft. Het bleek dat mensen die wilden gebruiken voor Diablo II: Resurrected, zodat ze de game konden patchen. Ik besloot toen de bypass te updaten voor D2R, puur om eens te zien hoe goed hun anticheating was vergeleken met World of Warcraft. Maar een van hen besloot de tool op zijn eigen Patreon te plaatsen en mijn naam eraf te halen, dus besloot ik 'm maar gewoon op GitHub te zetten."

Cease and desist

In een blog die Ferib in april schreef, legt hij uit hoe hij het anticheatsysteem wist te omzeilen en zo toegang kreeg tot de alfa zonder uitnodiging. Hij zette al zijn werk in een eenvoudige tool zodat ook zijn vrienden deze konden gebruiken en het lukte hem uiteindelijk ook om multiplayer draaiende te krijgen op een zelfgehoste server waar hij met vrienden op kon spelen. De tekst is inmiddels als onderdeel van de sommatie van Blizzard offline gehaald, maar is nog via het Internet Archive terug te lezen. Zou hij dat niet doen, dan zou Blizzard juridische stappen zetten omdat zijn mod volgens het bedrijf een inbreuk zou zijn op Blizzards intellectuele eigendom en de reputatie van het bedrijf zou schaden.

Ferib haalde in eerste instantie alle aan D2R gerelateerde software offline, inclusief van zijn privéserver en hij ging akkoord niet meer verder te werken aan de mods. Dat was voor Blizzard niet voldoende. Hij moest ook zijn YouTube-video's, Ownedcore-forumposts, blogposts, tweets en andere Activision Blizzard-content verwijderen. Hij deed dit onmiddellijk, omdat hij niet het risico wil lopen om voor de rechter te worden gesleept. "Ik wil alle mogelijke problemen mijden. Het was voor mij een leuke uitdaging om als een van de eersten de anticheating te patchen. Ik wil ook helemaal geen al te grote schade aanrichten voor Blizzard."

Ferib is niet de enige modder die een waarschuwing van Blizzard kreeg. Ook de Amerikaanse modder Shalzuth besloot te stoppen met het modden van Diablo II: Resurrected en alle tools offline te halen, na een sommatie van Blizzard. Shalzuth vertelt tegen Kotaku dat hij daarbij zelfs een privédetective op de stoep kreeg. Shalzuth haalde alles offline en sloot zijn Discord-kanaal.

Ook bij Ferib werd 10 mei door een privédetective thuis aangebeld. "Dat was wel intimiderend." Ferib zegt overigens dat hij wel nog Blizzard-games kan blijven spelen. Dat was niet een van de voorwaarden van de sommatie. "Ik kan alvast niet wachten om D2R legit te verkrijgen uit de winkel."