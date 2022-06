Bloomberg: Apple brengt dit jaar AirPods 3 en in 2022 nieuwe AirPods Pro uit

Apple werkt aan nieuwe AirPods die nog dit jaar moeten verschijnen, volgens berichtgeving van Bloomberg. Volgend jaar zou het bedrijf de tweede generatie van de AirPods Pro op de markt brengen.

Het ontwerp van de AirPods die Apple dit jaar gaat uitbrengen, komt overeen met dat van de huidige AirPods Pro. Dat claimt de doorgaans goed ingelichte Mark Gurman van Bloomberg van bronnen die bekend zijn met Apples plannen, vernomen te hebben.

Analist Ming-Chi Kuo stelde eerder dat Apple in het derde kwartaal van dit jaar begint met de massaproductie van de derde generatie AirPods. Apple kondigde de tweede generatie in maart 2019 aan.

De tweede generatie van de AirPods Pro, met noisecancelling, die in 2022 moeten verschijnen, beschikken onder andere over aangepaste bewegingssensoren en zijn sterk gericht op fitnesstracking. Volgens Bloomberg was Apple aanvankelijk van plan om de nieuwe Pro-generatie in 2020 uit te brengen. Apple stelde de eerste generatie van de AirPods Pro in oktober 2019 beschikbaar.

Apple werkt volgens Gurman nog niet aan een nieuwe generatie van de AirPods Max. Het bedrijf introduceerde deze headset in december vorig jaar. Ten slotte meldt hij dat Apple werkt aan een HomePod‌ met een scherm en een FaceTime-camera, die eveneens ‌Apple TV‌-functionaliteit biedt. Deze ontwikkeling zou zich nog in een vroeg stadium bevinden.