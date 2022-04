Kuo: Apples AirPods Pro 2 ondersteunen weergave van lossless audio

Apple brengt dit jaar de Airpods Pro 2 uit en deze ondersteunt de weergave van Apple Lossless, volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo. Ook zouden de oortjes een case krijgen die een geluid kan weergeven ter indicatie van de locatie.

Dat de Airpods Pro 2 de Apple Lossless Audio Codec ondersteunen, meldt Kuo volgens MacRumors in een van zijn mededelingen aan investeerders. Apple zou de nieuwe Airpods Pro-generatie, met noisecancelling, in het vierde kwartaal van 2022 introduceren. Niet bekend is hoe de weergave van ALAC gaat verlopen. Via bluetooth is tot nu toe geen weergave op hogere kwaliteit dan de lossy AAC-codec mogelijk.

Het opbergdoosje om te laden krijgt volgens Kuo de optie om geluid weer te geven om de case te kunnen lokaliseren. De accessoire krijgt daarmee waarschijnlijk integratie in Apples Find My-app. Vorig jaar claimde Bloomberg dat de AirPods Pro 2 onder andere over aangepaste bewegingssensoren gaan beschikken en sterk gericht zijn op fitnesstracking. Apple stelde de eerste generatie van de AirPods Pro in oktober 2019 beschikbaar. Ook zouden de oortjes een gewijzigd ontwerp krijgen.