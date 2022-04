Samsung introduceert microled-tv van 89" en geeft The Frame mat scherm

Samsung brengt drie microled-tv's uit dit jaar, met schermdiagonalen van 110", 101" en 89". Vorig jaar bracht Samsung microled-tv's van 110 en 99 inch op de markt. Ook komt er een nieuwe The Frame-televisie, met een mat scherm.

Samsungs microled-tv's van 110", 101" en 89" krijgen een Art Mode om kunst weer te geven. Ook krijgen ze ondersteuning voor Dolby Atmos en kunnen ze in 4k op 120fps beeld weergeven van vier bronnen tegelijk, via de vier hdmi-poorten. Meer details, zoals prijzen, maakt Samsung nog niet bekend. De microled-tv's zijn Samsungs duurste modellen.

Microled kan wat beeldkwaliteit betreft concurreren met oled, maar heeft niet de nadelen van ongelijkmatige slijtage van verschillende gekleurde leds. De productie van de panelen is nog erg duur en de uitdaging is om kleinere formaten te maken, waar Samsung met zijn 89"-model weer een nieuwe stap mee gezet heeft.

Samsung kondigt ook een nieuwe versie van The Frame aan, de tv met schilderijlijsten om kunst weer te geven als verdere weergave uit staat. De nieuwe versie krijgt een mat scherm en komt in formaten van 32" tot en met 85". Ook de kantelbare The Sero krijgt een mat scherm en hetzelfde geldt voor The Serif, de tv die als een soort meubelstuk op hoge pootjes staat. Van The Serif verschijnt ook een 65"-model. Het kleinste model meet 43 inch.