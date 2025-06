Samsung heeft met zijn The Frame-lijn een stevige troef in handen. Deze tv’s zijn technisch misschien niet zo indrukwekkend – afgezien van de matte afwerking zit er gewoon een edge-lit qled-paneel in, zonder local dimming of andere luxe extra’s – maar met hun eigenzinnige design en schilderijfunctie zijn het toch populaire modellen. Dat is TCL en Hisense ook niet ontgaan, want beide Chinese merken presenteerden dit jaar hun eigen klonen van Samsungs The Frame: de TCL Nxtframe en Hisense CanvasTV. TCL’s The Frame-alternatief hebben we inmiddels uitgebreid kunnen testen, dus daar kunnen we je in deze review alles over vertellen.

De TCL Nxtframe A300-serie is onlangs in twee smaken op de markt gekomen: de TCL A300W-variant beschikt over ingebouwd 2.0-kanaals geluid, terwijl de TCL A300 Pro-uitvoering het zonder ingebouwde speakers moet stellen, maar wel geleverd wordt met bijpassende draadloze soundbar en subwoofer. Beide versies zijn verkrijgbaar in drie schermformaten: 55”, 65” en 75”. Voor deze test ontvingen wij de TCL 55A300 Pro Nxtframe, die op dit moment minimaal 1199 euro kost. Voor 65” betaal je 1499 euro en voor het grootste formaat 1899 euro. De soundbarloze A300W-varianten zijn in elke beelddiagonaal steeds 300 euro goedkoper. Van beide uitvoeringen verschijnt later ook nog een 85"-model, maar daar zijn nog geen prijzen van bekend.

Hoewel TCL zijn televisies regelmatig zeer scherp prijst, waardoor de prijs soms wel honderden euro's lager uitvalt dan die van concurrerende modellen, valt dat bij de Nxtframe-serie nog best tegen. Zo haal je de 55”-uitvoering van Samsung The Frame (2024-model) inmiddels voor bijna 930 euro in huis. Hiermee is dit model weliswaar duurder dan de soundbarloze uitvoering van de Nxtframe, de 55A300W, maar het verschil is met 30 euro te verwaarlozen. Daar moeten we wel bij aantekenen dat TCL’s poging tot een schilderij-tv pas net op de markt is. De kans is groot dat de tv’s in de komende maanden nog wat in prijs zullen zakken. Hisense heeft zijn CanvasTV-modellen nog niet in Nederland uitgebracht, dus hoe de prijzen daarvan zich verhouden met die van TCL’s Nxtframe-televisies, is nog even afwachten.

Net als Samsungs The Frame blinken TCL’s Nxtframe-modellen niet uit met hun tv-technologie. Ze gebruiken een eenvoudig edge-lit qled-paneel zonder local dimming, al heeft ook dit scherm wel een matte afwerking. De meerprijs ten opzichte van andere edge-lit tv's zit ’m dan ook meer in het design en de mogelijkheid om gratis kunst weer te geven via de voorgeïnstalleerde kunstbibliotheek. In deze review zoeken we uit of de eerste generatie Nxtframe-tv’s genoeg doet om die meerprijs te verantwoorden.