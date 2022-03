LG toont The Frame-concurrent met stoffen plaat die deel van scherm kan bedekken

LG heeft de Objet TV onthuld, een televisie binnen LG's nieuwe Lifestyle TV-line-up. Deze 65"-televisie heeft een stoffen paneel dat als een soort hoes kan fungeren en met een druk op de afstandsbediening verschoven kan worden om meer of minder van het beeld te laten zien.

Wanneer gebruikers films of tv-series kijken, blijft dit paneel onder de televisie en vult het de ruimte tussen de televisie en de vloer. De televisie kan het paneel ook hoger schuiven, waarbij meer dan de helft van het scherm wordt bedekt en het paneel als een soort hoes wordt gebruikt.

In deze laatste stand zien gebruikers 'een selectie aan lifestyle-functies', zoals een datum en klok, een muziekspeler of een galerij met natuur- en ruimteafbeeldingen. De stoffen hoes kan worden vervangen door een ander exemplaar. Alle stoffen panelen zijn door het Deense bedrijf Kvadrat gemaakt en zijn leverbaar in beige, rood en groen. Deze televisie gebruikt LG's 65"-evo-oledpaneel en heeft een 80W-geluidssysteem met 4.2-kanalen.

LG zegt dat de Objet TV 'lijkt op een canvas'; het lijkt erop dat het bedrijf met deze televisie wil concurreren met Samsungs The Frame. De tv kan plat aan de muur gemonteerd worden of in een hoek van vijf graden tegen de muur leunen. De kabels worden in het frame weggewerkt.

Behalve over de Objet TV, schrijft LG ook over de StanbyME, een 27"-tv die een accu heeft waarmee het scherm drie uur aan kan blijven. Dit model heeft daarnaast een stand met verborgen wieltjes. Het bedrijf ziet de StanbyME als een 'draadloze privételevisie'. De gebruiker kan het apparaat eenvoudig naar andere kamers verplaatsen om daar tv-series en films te kijken, maar ook om videobelgesprekken te voeren. De televisie kan op de stand draaien, kantelen en in hoogte versteld worden, en ondersteunt zowel portrait- als landscape-standen. De televisie krijgt een verwijderbare houder waar een smartphone in past, zodat de gebruiker met die telefoon videogesprekken kan voeren.

De televisie krijgt een lcd-paneel. Gebruikers kunnen hun Android- of iOS-scherm naar de tv casten door middel van Mobile Screen Mirroring. De televisie krijgt ook USB- en HDMI-aansluitingen. De achterzijde van de tv is gemaakt van beige stof.

Prijzen en beschikbaarheid worden voor de twee tv's nog niet genoemd. LG zegt de twee televisies mee te nemen naar de CES, begin volgend jaar. Tom's Guide merkt op dat de StanbyME met modelnummer 27Art10 sinds juli in Zuid-Korea wordt verkocht, tegen omgerekend 781 euro. De Objet TV met modelnummer 65Art90 gaat woensdag in de verkoop in het land, voor omgerekend 7430 euro.