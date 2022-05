LG oled-tv's uit 2019 krijgen geen ondersteuning voor Dolby Vision op 4k120

LG's oled-tv's uit 2019 gaan geen ondersteuning krijgen voor het gebruik van Dolby Vision bij een video-output met 4K-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. Er was een kans dat de tv's de optie gingen krijgen, omdat ze de vereiste bandbreedte over hdmi wel ondersteunen.

Tv's met ondersteuning voor DV 4k120

Het nieuws komt naar buiten via televisierecensent Vincent Teoh, van het YouTube-kanaal HDTVTest. Volgens hem heeft LG de lijst met DV 4k120-compatibele modellen definitief gemaakt. Ook sommige nieuwere modellen uit 2020 en 2021 vallen op dit gebied buiten de boot. Daar gaat het dan logischerwijs om de goedkopere modellen, zoals de BX en de A1. Teoh zet in een video wat verder uiteen wat hij vermoedt dat de reden is voor LG om deze koers te varen.

Het was nog onduidelijk of bijvoorbeeld oled-tv's uit 2019, zoals de C9, ook de optie zouden krijgen om 4k120 met Dolby Vision te gebruiken. Dit model bevat andere hardware, in de vorm van een soc die ook in de oled-tv-modellen van 2018 zat en daardoor enkel met HDMI 2.0 overweg kan. Voor de 2019-modellen werd een aparte HDMI-chip toegevoegd om toch een bandbreedte van 48Gbit/s mogelijk te maken. De CX, GX, C1 en G1 gaan overigens allemaal tot 40Gbit/s, wat voldoende is voor de HDMI 2.1-capaciteiten.

4k120 met Dolby Vision is een functie die momenteel alleen op de Xbox Series X en S ondersteund wordt; en Sony biedt alleen HDR10 in zijn PS5. Teoh tekent in een andere video aan dat het gemis van geen DV 4k120 op de tv's beperkt is door het feit dat de Xbox Series X en S op dit moment geen games hebben die native Dolby Vision ondersteunen; de console zet HDR10 om in DV.

De LG C9