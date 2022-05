Nederlandse ministerraad stemt in met recht op software-updates

Nederlandse consumenten krijgen een recht op de levering van software- en beveiligingsupdates voor apparaten en diensten, als het aan de ministerraad ligt. Een wetsvoorstel regelt het recht op updates voor 'zolang als redelijk is voor een consument'.

Het recht op software-updates gaat gelden bij de aankoop van met internet verbonden apparaten zoals smart-tv’s, printers, camera’s, babyfoons en digitale horloges, maar ook bij games, applicaties en streamingdiensten, zo somt de overheid op. De ministerraad stemde vrijdag in met een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat met daarin het recht op updates.

De minister en staatssecretaris hebben ervoor gekozen geen specifieke termijnen te bepalen waarbinnen consumenten recht op updates hebben. Dit geldt voor zolang als 'redelijk is voor een consument'. Hoe duurder een product, hoe langer consumenten aanspraak kunnen maken op ondersteuning voor updates. Het wetsvoorstel moet het risico verminderen dat consumenten na een tijd met een product opgescheept zitten dat het niet meer goed doet omdat updates uitblijven. Het wetsvoorstel zet de Europese richtlijnen over de verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en diensten om naar Nederlands recht.

Onderdeel van het voorstel is verder dat de omkering van bewijslast wordt verlengd van zes maanden naar een jaar. Dat betekent dat een verkoper tot een jaar na aanschaf moet aantonen dat de oorzaak van een defect bij de gebruiker ligt en het product bij levering in orde was. Tot nu toe was die periode zes maanden.

De precieze tekst van het wetsvoorstel is nog onbekend. Die wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Bij de consultatie van het wetsvoorstel vorig jaar stond in de tekst dat wanneer een handelaar niet voorziet in bepaalde updates, of gebrekkige of onvolledige updates verstrekt, dit als een wanprestatie zal worden beschouwd. Ook stond in die tekst dat het wetsvoorstel geen recht op een upgrade naar een nieuwe versie van een besturingssysteem geeft. Als een consument de update niet, of niet goed uitvoert, zou de verkoper ook niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen.