MacOS 11 en iOS 14 ondersteunen dns-over-https en dns-over-tls

De aankomende versies van iOS en macOS krijgen ondersteuning voor dns-over-https en dns-over-tls. Appontwikkelaars kunnen de protocollen toevoegen aan hun applicaties, of nieuwe apps maken waardoor DoH en DoT voor het hele besturingssysteem gelden.

Apple zei deze week tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie WWDC dat het van plan is de aankomende versies van het mobiele en desktopbesturingssysteem van de functie te voorzien. MacOS 11 en iOS 14 komen in de herfst uit. Ze ondersteunen dan dus dns-over-https en dns-over-tls als opties om domain name system-verkeer te versleutelen, schrijft ZDnet.

De optie voor DoH en DoT zit niet standaard in de besturingssystemen, maar ontwikkelaars kunnen wel software bouwen waarmee dat mogelijk is via mobile device management-profielen of netwerkextensies. Dat kunnen bijvoorbeeld dns-providers zoals Cloudflare doen. Ook kunnen ontwikkelaars dns-over-https of -tls voor hun eigen apps instellen. Dat laatste moet volgens Apple wel opt-in worden.

Volgens Apple kan het besturingssysteem ook automatisch herkennen wanneer DoH of DoT niet gewenst zijn. Dns-over-https is vooral binnen organisaties onpraktisch. Bedrijven gebruiken vaak hun eigen dns-resolvers. Apples besturingssystemen kunnen straks herkennen wanneer een gebruiker bijvoorbeeld op een vpn van een bedrijf zit, en vervolgens automatisch dns-over-https uitschakelen.

Ontwikkelaars kunnen daarnaast ook zelf regels aanmaken voor wanneer DoH en DoT worden ingezet, bijvoorbeeld wanneer gebruikers op alleen wifi of juist 4g zitten of voor een bepaald type apps.

Apple volgt met de beslissing andere grote techbedrijven die dns-over-https en -tls ondersteunen zoals Google, Microsoft en Mozilla in hun browsers en besturingssystemen. Dns-over-https is controversieel. Het versleutelt het dns-verkeer, maar doet dat wel door het om te leiden naar vaak commerciële partijen als Google of Cloudflare. Tweakers schreef vorig jaar een uitgebreid achtergrondartikel over dns-over-https.