Mozilla begint consultatie voor implementatie van dns-over-https in Firefox

Mozilla gaat een onderzoek houden onder gebruikers naar het gebruik van dns-over-https in de browser Firefox. Gebruikers kunnen ideeën en voorstellen indienen over de implementatie daarvan. Met name de implementatie van DoH is vaak nog controversieel.

Gebruikers van de browser kunnen vanaf donderdag hun ideeën insturen door ze naar Mozilla te e-mailen. De consultatieperiode duurt 45 dagen, tot 4 januari volgend jaar. Mozilla zegt dat iedereen een beleidsvisie op mag sturen, zowel gebruikers als betrokken partijen. Het bedrijf heeft een lijst met vragen opgesteld waar het zelf specifiek antwoord op wil, bijvoorbeeld over de manier waarop dns-over-https wordt geïmplementeerd in een bedrijfsomgeving, en of gebruikers hun DoH-provider meer vertrouwen dan een isp. Het is niet verplicht die vragen te beantwoorden, maar die gaan wel over de belangrijkste obstakels rondom het onderwerp.

Bij dns-over-https worden queries naar het domain name system versleuteld met een https-verbinding. Dat is in theorie privacyvriendelijker, omdat providers bijvoorbeeld niet meer in plaintext kunnen zien waar een gebruiker naartoe surft. Van de andere kant wordt er bij de implementatie vaak gebruikgemaakt van een externe provider, bijvoorbeeld Cloudflare of Quad9. Dat zijn commerciële, Amerikaanse partijen met hun eigen verdienmodellen. Privacyexperts zijn daarom kritisch op de plannen.

Mozilla was vorig jaar de eerste grote aanbieder die dns-over-https introduceerde voor de browser. Daar kwam veel kritiek op, bijvoorbeeld van bedrijven die een eigen resolver draaiden en die werd overruled door Mozilla's implementatie met Cloudflare. Andere partijen, zoals Google en Microsoft, hebben dns-over-https ook aangezet in hun browsers en besturingssystemen, maar daarbij krijgen beheerders wel meer opties het uit te schakelen of te wijzigen. Mozilla wil nu ook horen hoe het dat proces beter kan maken voor zowel particuliere gebruikers als voor bedrijven.