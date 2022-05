Mozilla werkt aan vernieuwd ontwerp voor Firefox

Mozilla werkt aan een refresh van het Firefox-ontwerp, zo blijkt uit een post op het Bugzilla-platform van het bedrijf. Het nieuwe ontwerp draagt de projectnaam Proton en zou geïntroduceerd worden met Firefox 89, dat in mei van dit jaar moet verschijnen.

De design-refresh wordt vermeld op het Bugzilla-platform, zo meldt onder andere Ghacks. Uit de Bugzilla-pagina van de refresh blijkt dat Mozilla onder andere werkt aan een vernieuwde adresbalk en toolbar. Ook de weergave van tabbladen en de verschillende menu's van de browser zouden een nieuw ontwerp meekrijgen.

Oostenrijkse ontwikkelaar Sören Hentzschel, die geregeld schrijft over komende Mozilla-ontwikkelingen, meldt op zijn blog dat hij enkele voorbeelden van het nieuwe ontwerp heeft gezien. In zijn artikel schrijft hij dat het nieuwe Proton-ontwerp nog in een vroeg ontwikkelstadium zit. Mozilla zou verschillende ontwerpen gemaakt hebben en het is nog niet duidelijk welke gebruikt zal worden voor de uiteindelijke release.

Hentzschel schrijft hierbij wel dat Firefox er 'moderner uit zal zien wanneer de update uitkomt'. Mozilla zou ook verschillende andere verbeteringen doorvoeren in de webbrowser. De ontwikkelaar schrijft dat een mock-up bijvoorbeeld een compacte weergavemodus toont die tabbladen aan de zijkant van een venster plaatst.

Het uiteindelijke ontwerp moet geïntroduceerd worden in Firefox 89, zo meldt de ontwikkelaar. Die versie van de webbrowser moet in mei verschijnen. Hentzschel meldt daarbij dat de releaseperiode nog onder voorbehoud is. Er zijn op het moment van schrijven nog geen voorbeelden van het ontwerp openbaar beschikbaar.