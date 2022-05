Mozilla begint Open Web Docs-platform voor documenteren van webstandaarden

Mozilla en verschillende andere bedrijven zijn een project gestart om documentatie voor api's en webplatformen te schrijven. Open Web Docs is bedoeld als een aanvulling op het Mozilla Developer Network, dat sinds vorig jaar minder vrijwilligers en deelnemers had.

Mozilla is de drijvende kracht achter het Open Collective, al krijgt het project ook geld van techbedrijven zoals Google en Microsoft. Open Web Docs is volgens Mozilla bedoeld als een platform om open webstandaarden te documenteren voor de langere termijn. Via het project schrijven vrijwilligers en werknemers documentatie voor standaarden of api's, ook van software die niet van Mozilla zelf is. Bovendien helpt het project bij het opzetten en beheren van online communities, en het stroomlijnen van processen om documentatie door te voeren.

Het collectief heeft verschillende doelen opgesteld voor het aankomende jaar. Er moeten in 2021 vier mensen in dienst komen van het project, maar er moet ook nog een langetermijnstrategie worden opgesteld. Mozilla zegt dat het platform onafhankelijk bestaat van specifieke bedrijven of organisaties.

Het idee achter het project is niet helemaal nieuw. Open Web Docs bestaat voortaan naast MDN Web Docs, een ander project van Mozilla waar web-api-ontwikkelaars altijd hun documentatie openbaar maakten. Mozilla ontsloeg vorig jaar 250 werknemers om zich meer te kunnen richten op betaalde diensten. Veel van die werknemers werkten aan MDN Web Docs, waardoor er na het grote ontslag een gat viel in dat project. Open Web Docs is een poging dat gat op te vullen.