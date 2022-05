Firefox 86 krijgt ondersteuning voor AVIF-bestandsformaat

De nieuwe stable-versie van Firefox krijgt ondersteuning voor afbeeldingen in het AVIF-formaat. Die zat al in een nightly-versie, maar ondersteuning voor de afbeeldingencompressie komt eind februari ook naar de definitieve versie.

De code is vanaf de experimentele nightly-versie gepusht naar de stable-release van Firefox 86. Die versie komt op 23 februari uit. Gebruikers konden eerder al wel handmatig AVIF-ondersteuning inschakelen. Alleen Chrome ondersteunt het formaat nog in Chromium. Daarmee doen andere Chromium-browsers zoals Edge en Brave dat ook. Op Android werkt het nog niet.

AVIF is een bestandsformaat voor afbeeldingen. AVIF kan daar compressie aan toevoegen via het AOMedia Video 1- of AV1-algoritme. Afbeeldingen worden daarbij zonder veel kwaliteitsverlies veel kleiner gemaakt; in de meeste gevallen worden afbeeldingen half zo groot als WebP-afbeeldingen en een kwart zo groot als een JPEG-afbeelding.