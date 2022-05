HP Elite Folio krijgt Snapdragon 8cx 5G-soc en behuizing met kunstleer

HP presenteert de Elite Folio, een 2-in-1 in de zakelijke laptoplijn. Het Windows 10-apparaat is voorzien van Qualcomms Snapdragon 8cx Gen 2 5G-soc, een Arm-processor. De Folio is een soort 'schrijfmap' die in verschillende posities gevouwen kan worden.

De HP Elite Folio is als een tablet of laptop te gebruiken, maar in de laptopstand kan het scherm ook naar voren gehaald worden. HP spreekt over een pull-forward-ontwerp. Volgens HP is dat handig voor het bekijken van media. HP maakte eerder al de Spectre Folio en het nieuwe Elite Folio-model is wat concept betreft vergelijkbaar, maar bevindt zich in de hoger gepositioneerde Elite-productlijn.

In de HP Elite Folio zit Qualcomms 8cx Gen 2 5G-soc, een octacoreprocessor met Arm-cores op 3,15GHz en een X55-modem voor 5G. Het apparaat draait dus op de Arm-versie van Windows 10. Volgens HP gaat de accu 24,5 uur mee bij het kijken van video's die zijn opgeslagen op het apparaat.

Dichtgeklapt is de HP Elite Folio 16mm dik en het gewicht is 1,3kg. De behuizing is afgewerkt met kunstleer. Het 13,5"-scherm heeft een 3:2-verhouding een resolutie van 1920x1280 pixels. Het gaat om een touchscreen met ondersteuning voor een Wacom-stylus, die ook wordt meegeleverd. Er is 16GB Lpddr5-ram aanwezig en een 512GB-ssd. HP zegt dat de Elite Folio in februari uitkomt, maar noemt nog geen prijs.