Wellicht is het je ontgaan, maar 2021 wordt, als je naar laptops kijkt, het jaar van de 'gekke' schermen. De klassieke 16:9-beeldverhouding en resolutie van 1920 bij 1080 beeldpunten gaan het raam uit en fabrikanten kiezen voor meer pixels en 16:10- of zelfs 3:2-schermen. Tenminste, dat is wat we zien als we op de productintroducties van diverse laptopfabrikanten afgaan. Daaruit blijkt ook meteen dat niet alle laptops ineens allemaal hoge schermen krijgen. Dat geldt alleen voor high-end producten; goedkopere laptops houden voorlopig nog hun gewone 16:9-schermen.

HP's Spectre x360 14 is wel zo'n high-end laptop met een nieuw scherm. De goedkoopste uitvoering kost een euro of 1300, terwijl de duurste voor 1700 euro over de toonbank gaat. Welke uitvoering je ook kiest, je laptop is voorzien van een 3:2-beeldverhouding. De goedkopere versies zijn voorzien van een lcd-paneel met een resolutie van 1920x1280 pixels, terwijl die resolutie in de duurdere versies is opgepompt naar 3000x2000 pixels en je bovendien een oledpaneel krijgt. Welk van die twee is de aantrekkelijkste? We hebben voor deze review de i5-uitvoering met lcd en de i7-versie met oled getest.

Voordat we beginnen over de behuizing en de aansluitingen, is het misschien handig om even een stapje terug te doen en te kijken wat de Spectre precies voor laptop is. HP heeft namelijk verschillende laptopproductlijnen en voor de consumenten zijn dat in volgorde van prijs: Pavilion, Envy en dan Spectre. De Spectre-laptops zijn dus de duurste lijn. Ze kosten minstens 1300 euro en het is dan ook geen toeval dat juist in de Spectre-serie het nieuwe 3:2-scherm is gestopt. De Envy's en Pavilions zullen het nog even met 16:9-schermen moeten doen.

Het scherm is dus nieuw en valt meteen op als je de laptop openklapt, want het is groter dan je zou verwachten. HP heeft de bezels aan alle vier de kanten smal weten te houden en daardoor kan de laptop van buiten net zo goed doorgaan voor een 16:9-laptop met flinke randen onder en boven het scherm. Dat is dus niet geval en als je de klep opent, word je getrakteerd op een relatief grote schermoppervlakte. Je kunt overigens goed merken dat dit niet de eerste keer is dat HP een convertible maakt, want de scharnieren voelen aan alsof ze goed doorontwikkeld zijn. Ze laten het scherm soepel openzwaaien, maar bieden toch genoeg weerstand om het scherm in eender welke positie te houden. Bij het dichtklappen klikt het scherm zich magnetisch vast, maar dat geldt ook als je het scherm helemaal om de laptop heen klapt om de Spectre als tablet te gebruiken.

Je kunt de Spectre natuurlijk ook in de standmodus of tentmodus gebruiken; het is immers een convertible. Als je hem in standmodus zet, waarbij hij op zijn toetsenbord leunt, dan behoeden vier rubbertjes op de behuizing het toetsenbord voor contact met het oppervlak. Dat werkte in theorie ook zo bij eerdere HP-convertibles die we hebben getest, en daarbij hadden we vaak de kritiek dat de rubbertjes wat dun waren. Bij deze Spectre lijken ze wat hoger te zijn en wordt je toetsenbord goed genoeg beschermd, mits de laptop op een egaal oppervlak staat.

Ook je privacy wordt zichtbaar goed beschermd, dankzij de mechanische lenskap voor de webcam. Dit zagen we eerder al bij de HP Envy 15. Het zorgt ervoor dat je met een druk op een knop op het toetsenbord de webcam uitschakelt en dat zich een schuifje voor de lens beweegt om je de zekerheid te geven dat er niemand meekijkt. De webcam zelf is niets bijzonders met zijn resolutie van 1280x720 pixels. Ook de luidsprekers zijn niet bijzonder. Ze zitten, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, niet boven het toetsenbord, maar aan de onderkant van de behuizing en zijn naar beneden gericht. Ze produceren genoeg geluid om er een videogesprek mee te kunnen voeren, mits er niet te veel omgevingsgeluid is. Wil je snel inloggen, dan kan dat biometrisch met je vingerafdruk of met behulp van een gezichtsscan. De Spectre ondersteunt beide opties.

Er lijkt dus goed over de bouw van de laptop nagedacht te zijn en dat merk je ook als je de laptop vastpakt. De behuizing is geheel van metaal gemaakt en dat geeft een stevige indruk. En laten we eerlijk zijn, dat mag ook wel voor minstens 1300 euro. Wat aansluitingen betreft zijn we blij dat HP in ieder geval een USB-A-aansluiting aan de linkerkant van de behuizing heeft geplaatst. Verder zijn er alleen twee USB-C-aansluitingen aanwezig, met ondersteuning voor Thunderbolt 4, een microSD-kaartlezer en een mini-jackaansluiting. Daar moet je het mee doen en om bijvoorbeeld een scherm of televisie via HDMI aan te sluiten, heb je een verloopkabel of dock nodig.

Toetsenbord en touchpad

De 3:2-beeldverhouding biedt ten opzichte van een 16:9-laptop niet alleen een groter scherm, maar maakt het hele formaat van de laptop 'vierkanter'. Daardoor is er meer ruimte op de C-cover voor toetsenbord en touchpad. In vergelijking met de Spectre x360 13, die nog wel een 16:9-scherm heeft, is het toetsenbord iets minder dicht bij het scherm geplaatst en is de touchpad groter geworden. De touchpad heeft een glazen oppervlak, zoals vrijwel alle high-end laptops hebben, en is een Precision-touchpad.

Gezien de geringe dikte van de Spectre zou je verwachten dat het toetsenbord weinig travel heeft, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De aanslag van de toets vergt in eerste instantie een wat grotere druk, waarna de toets netjes gedempt neerkomt. Voor je gevoel hebben de toetsen veel travel en dat blijkt ook als we de travel meten. We hebben in bovenstaande grafiek een aantal vergelijkbare laptops opgenomen en ter referentie de laptop met de minste toetsentravel (MBP 2018) en de laptop met de meeste toetsentravel (ThinkPad E490) die we tot nu toe hebben gemeten, toegevoegd. Hoewel het actuatiepunt bij veel 13"- en 14"-laptops rond de 0,9mm ligt, is de maximale travel bij de Spectres wel wat meer dan gemiddeld.

Tot slot levert HP een hoes bij zijn Spectre x360 14-laptops, die ook voorzien is van een lusje om een eventuele stylus in op te bergen. Het is onduidelijk of alle Spectre x360-14-modellen het gebruik van een stylus ondersteunen. Het lcd-model dat we in deze review bespreken, de ea0120nd en oledmodel ea0690nd worden expliciet genoemd als modellen die ondersteuning hebben voor het gebruik van een stylus. De ea0420nd en ea0747nd, die we ook in deze review bespreken, worden niet genoemd. We hebben HP om verduidelijking gevraagd en zodra die er is, geven we de review een update. De hoes lijkt van leer gemaakt te zijn, maar heeft niet die kenmerkende geur van echt leer, dus we gaan ervan uit dat het imitatieleer is. De hoes is aan de binnenkant bekleed met zacht materiaal. Hij sluit strak om de laptop en lijkt daardoor een goede bescherming te bieden.