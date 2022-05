Microsoft brengt Surface Laptop 4 uit met AMD Zen 2- of Intel Tiger Lake-cpu's

Microsoft brengt nieuwe versies van zijn Surface-laptop uit. De Surface Laptop 4 komt beschikbaar met een AMD- of een Intel-cpu. Er komen modellen van 13,5" en 15" beschikbaar, met een 11e generatie Intel-soc of een Ryzen 4000-serie. Die laatste is flink goedkoper.

De Surface 4 komt in twee modellen beschikbaar met schermen van 13,5" en 15", die beide te configureren zijn met verschillende specificaties. Beide modellen hebben hetzelfde ontwerp als de Surface Laptop 3, in zowel een platinum als een blauwe uitvoering. Die laatste is alleen beschikbaar op het 13,5"-model. Ook is er een matzwarte uitvoering beschikbaar. De rest van de externe specificaties zijn helemaal hetzelfde gebleven als het eerdere model. De laptop heeft een USB-C-poort en een USB-A-poort en een aparte specifieke laadpoort die uniek is voor de Surface-modellen. Ook is er een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig.

Het grote verschil tussen de twee modellen zit in de cpu-configuratie. Het 13,5"-model is verkrijgbaar met een Core i5-1135G7-, een Core i5-1145G7-, of met een Core i7-1185G7-cpu van Intel, maar het is ook mogelijk een AMD Ryzen 5 4680U- of Ryzen 7 4980U-soc in de laptops te zetten. Voor het 15"-model zijn alleen de duurste cpu's te nemen. In Nederland zijn de 15"-laptops met i7-cpu overigens niet op de site te configureren, het is onduidelijk of dat later nog komt.

Alle modellen hebben displays met een 3:2-verhouding en resoluties van 2256x1504 pixels voor de 13,5"-modellen en 2496x1664 pixels voor de 15"-modellen. Beide schermen ondersteunen Microsofts eigen Surface Pen voor het schrijven op het scherm.

Aan de binnenkant is de laptop verkrijgbaar met tussen de 8GB en 32GB aan lpddr4x-3733MHz-geheugen voor het kleine model, of met lpddr4x-4266MHz-geheugen voor het grote model als dat een AMD-processor heeft. De Intel-varianten hebben een Iris Xe-gpu, de AMD-laptops maken gebruik van Microsofts eigen Surface Edition Radeon Graphics. De laptops hebben tussen de 256GB en 1TB ssd-opslag beschikbaar.

De laptops hebben allebei ondersteuning voor Windows Hello via een 720p f/2.0-camera aan de voorzijde en bevatten een TPM 2.0-module voor Bitlocker-encryptie. De accu's gaan volgens Microsoft significant langer mee dan die van hun voorgangers. Bij de 13,5"-variant is dat met een Intel-processor 17 uur, een AMD-processor gaat 19 uur mee. Bij de 15"-variant is dat respectievelijk 16,5 en 17,5 uur.

Er zit een redelijk verschil in de prijzen van de laptop, met name in het verschil tussen configuraties met een Intel- of een AMD-cpu. Het 13,5"-model kost met een Ryzen 5-soc 1129 euro, maar met de goedkoopste i5 1449 euro. Wel is die laatstgenoemde alleen met 512GB verkrijgbaar en niet alleen met 256GB zoals het Ryzen-model. De prijzen lopen, afhankelijk van de rest van de configuratie, op tot maximaal 2699 euro. De laptops zijn vanaf 27 april in Nederland verkrijgbaar. Ze zijn al wel te koop als preorder.

Update: in dit stuk stond eerst dat de duurste AMD-variant 2300MHz-ram had, maar dat moest 4266Mhz zijn.