Gerucht: Microsoft Surface Laptop 4 krijgt Ryzen-cpu's op basis van Zen 2

De Microsoft Surface Laptop 4 krijgt mogelijk AMD Ryzen-chips op basis van de Zen 2-microarchitectuur. Daarmee beschikken de modellen niet over de nieuwere Ryzen 5000-cpu's met Zen 3-cores. Er zouden ook Intel Tiger Lake-varianten beschikbaar komen.

De Microsoft Surface Laptop 4 zou beschikbaar komen als 13,5"- en 15"-variant, die beide geleverd kunnen worden met een cpu van Intel of AMD. Dat meldt het Duitse WinFuture op basis van eigen bronnen. Van de huidige Surface Laptop 3 kon alleen de 15"-variant worden uitgerust met een Ryzen-chip, terwijl de 13"-variant alleen met Intel-cpu verkrijgbaar was. WinFuture publiceert vaker correcte informatie over onaangekondigde producten. Zo meldde het medium voor release al dat de Surface Laptop 3 uit 2019 een Ryzen 3000-cpu zou krijgen, wat later bleek te kloppen.

De komende Surface Laptop zou onder andere beschikbaar komen met een Ryzen 5 4680U of Ryzen 7 4980U. Volgens de website zijn dat zogeheten Surface Edition-processors, die niet gebruikt worden in laptops van andere fabrikanten. De Ryzen 5 4680U zou een kloksnelheid van 2,0GHz hebben, met een boostclock van 4,4GHz. De kloksnelheden van de Ryzen 7-variant zijn nog onbekend. Verder zouden de AMD-varianten beschikbaar komen met maximaal 16GB geheugen en een 512GB-ssd.

Microsoft zou ook wederom met Intel-varianten van de Surface Laptop 4 komen. Het bedrijf zou modellen met een Core i5-1145G7 of Core i7-1185G7 uitbrengen. De Intel-modellen zouden verder meer geheugen en opslagcapaciteit kunnen worden uitgerust; volgens WinFuture worden deze varianten geleverd met maximaal 32GB geheugen en een NVMe-ssd van 1TB.

De website claimt verder dat de 13,5"- en 15"-varianten beide een 49Wh-accu en een behuizing van aluminium krijgen. De laptops zouden verder ondersteuning bieden voor Wi-Fi 6, Windows Hello en de Surface Pen en Dial. WinFuture claimt dat Microsoft de Surface Laptop 4 in april aankondigt. De adviesprijzen zijn nog niet bekend.

Ter illustratie: de huidige Microsoft Surface Laptop 3