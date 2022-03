Analist: aantal vouwbare telefoons neemt sterk toe in tweede helft van 2021

Het aantal vouwbare smartphones zal vanaf de tweede helft van dit jaar aanzienlijk toenemen, zo voorspelt DSCC. Het analistenbureau verwacht dat er dit jaar meerdere nieuwe vouwbare en oprolbare telefoons van verschillende fabrikanten zullen verschijnen.

Volgens Ross Young van analistenbureau DSCC heeft de toename in het aantal leveringen meerdere oorzaken. Zo heeft Samsung zijn komende vouwbare smartphones uitgesteld tot het derde kwartaal van 2021, meldt DSCC. Dat bedrijf komt volgens eerdere geruchten in 2021 met minimaal drie verschillende vouwtelefoons, wat het aantal leveringen aanzienlijk zou doen toenemen. Verder zou Samsung in de tweede helft van 2021 beginnen met het verkopen van vouwbare schermen met een dun laagje glas aan andere smartphonefabrikanten.

DSCC verwacht mede hierdoor dat in het laatste kwartaal van 2021 'ten minste' twaalf verschillende vouwbare en oprolbare telefoons verschijnen, van tenminste acht verschillende smartphonefabrikanten. Het analistenbureau claimde eerder dit jaar al dat Google en OPPO dit jaar met vouwbare smartphones zouden komen en stelde in 2020 dat Xiaomi aan meerdere vouwtelefoons werkt.

Young voorspelt dat erin 2021 ongeveer 5,1 miljoen oprolbare en vouwbare smartphones geleverd zullen worden. Dat is goed voor een stijging van 128 procent. De omzet uit dergelijke telefoons zou dit jaar met 137 toenemen tot 8,6 miljard dollar. Samsung zou dit jaar goed zijn voor 81 procent van de geleverde toestellen en 76 procent van de omzet uit vouwbare en oprolbare telefoons. Ook Samsung Display zou een grote speler blijven voor het leveren van schermen voor dergelijke telefoons. Het marktaandeel van Samsungs schermdivisie zou in dit marktsegment stijgen naar 87 procent gedurende 2021.

Verder meldt het analistenbureau dat de leveringen van vouwbare telefoons in het vierde kwartaal van 2020 met 242 procent is gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2019. In het eerste kwartaal van 2021 wordt een toename van een procent verwacht ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020, terwijl in het tweede kwartaal van dit jaar juist een daling van 40 procent wordt verwacht in vergelijking met een jaar geleden. Dat zou komen door het gebrek aan nieuwe smartphones in dit marktsegment.

De leveringen zouden in de tweede helft van 2021 dus weer aanzienlijk toenemen. DSCC claimt dat het aantal leveringen in het derde en vierde kwartaal van dit jaar hoger zal liggen dan alle leveringen tussen 2020 en de eerste helft van 2021 bij elkaar.