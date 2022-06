Samsung toont dubbel vouwbaar 7,2"-smartphonescherm en vouwbare 17"-oledmonitor

Samsung Display toont een concept van een dubbel vouwbaar oledscherm dat opgevouwen een smartphonescherm, of uitgevouwen een 7,2"-tabletscherm is. Daarnaast laat het bedrijf een scherm met één vouw zien dat een tabletscherm of monitor kan zijn.

Het S-Foldable-scherm heeft twee vouwen die beide een andere richting op vouwen. Twee van de drie schermdelen zijn ogenschijnlijk even groot, het derde schermdeel is half zo groot als de andere twee schermdelen. De schermdelen kunnen op elkaar vouwen, waarbij een van de twee grotere schermdelen dienstdoet als smartphonescherm.

In het foldable-concept dat Samsung Display laat zien, is er aan de linkerzijde van het smartphone-schermdeel ruimte voor een camera-eiland. Compleet uitgevouwen kan het oledscherm gebruikt worden als een 7,2"-tablet. De schermdivisie van de elektronicagigant liet al eerder een teaser van de S-Foldable zien; volgens geruchten werkt Samsung zelf aan een smartphone met zo'n scherm.

Het 17"-scherm heeft nog geen naam en heeft één vouw. Dit product is in gevouwen vorm een scherm 'dat lijkt op een tabletscherm' met een beeldverhouding van 4:3. Uitgevouwen is het product volgens Samsung Display een 17"-monitor. Samsung Display denkt dat dit scherm gebruikt kan worden als mobiele monitor.

Verder toont Samsung Display een afbeelding van een Slidable-scherm, waarbij de smartphone in portretstand aan de rechterzijde kan uitschuiven om het scherm iets breder te maken. Ook toont het bedrijf een laptopscherm met een camera achter het oledpaneel, zodat er dunnere bezels mogelijk zijn. Dit scherm toonde Samsung Display eerder met de Blade Bezel.

Samsung Display geeft vooralsnog geen verdere details zoals resoluties, afmetingen of beeldverhoudingen, naast de genoemde specificaties. Het bedrijf gaat de panelen deze week tonen op de digitale Display Week 2021-beurs. Mogelijk deelt Samsung Display dan meer informatie over de schermen.

Van links naar rechts: de S-Foldable, het vouwbare 17"-scherm, de Slidable en het laptopscherm.