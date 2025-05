Samsung Display toont vouwbaar 10,5"-scherm dat tot 12,4"-scherm kan uitschuiven

Samsung Display heeft de Flex Hybrid getoond, een scherm met een vouwbaar en een uitschuifbaar deel. Het laptopachtige apparaat heeft aan de binnenzijde van de vouw een 10,5"-scherm zitten dat opengeklapt uit te schuiven is naar een 12,4"-scherm.

Het bedrijf deelt nog niet veel specificaties over het scherm, maar zegt wel dat de oleddisplay in uitgevouwen 10,5"-stand een beeldverhouding van 4:3 heeft. Het rechter schermdeel van de Flex Hybrid is dan uit te schuiven, waardoor er een 12,4"-scherm met 16:10-beeldverhouding ontstaat. De rechterhelft van de Flex Hybrid is dikker dan de linkerhelft, om ruimte te bieden aan het uitschuifelement.

Samsung Display laat de laatste jaren vaker vouwbare oledschermen zien, waarmee het bedrijf wil laten zien wat voor schermen het ontwikkelt en wat mogelijk is met vouwbare schermen. Zo ook de Flex Slidable Solo en de Flex Slidable Duet, twee vouwbare schermen die Samsung eerder in september liet zien. De Solo heeft één uitschuifbaar element, de Duet kan aan beide kanten van het scherm uitvouwen om zo van een 13 tot 14"-scherm een 17,3"-scherm te maken. Samsung Display neemt de twee Slidable-schermen en de Flex Hybrid mee naar de CES-beurs. Of en wanneer de Flex-concepten voor consumenten beschikbaar komen, is niet duidelijk.