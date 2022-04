Samsung Display toont concepten van tablets met dubbel vouwbaar oledscherm

Schermfabrikant Samsung Display toont op de CES-beurs meerdere concepten in de Flex-lijn van vouwbare oledpanelen. Het bedrijf toont onder andere een Flex S-paneel van 17,3", dat op twee plekken kan worden dubbelgevouwen.

Samsung Display toont op de beursvloer van de CES in Las Vegas werkende concepten met Flex S-oledpanelen. Een groot 17,3"-scherm kan zo op twee plaatsen gevouwen worden om een veel kleiner rechthoekig formaat te verkrijgen. Ook toont Samsung Display een kleiner Flex S-scherm, dat twee keer gevouwen kan worden voor een smartphoneformaat. Dat scherm heeft camera's aan de zijkant. Sammobile was op de beursvloer aanwezig voor een demonstratie.

Bron: Samsung Display/Sammobile

Naast de Flex S-concepten toonde Samsung Display de Flex Slidable. Dit is een smartphone met oledpaneel dat uitschuifbaar is. Bij het getoonde concept bevatte het uitschuifbare deel een lijst van apps die de gebruiker kan openen terwijl het reguliere smartphonescherm zijn beeld blijft tonen.

Tenslotte demonstreerde Samsung de Flex Note, een buigbaar oledscherm voor laptops. Deze kunnen in uitgeklapte stand dienst doen als monitor of grote tablet, maar gebogen worden voor een laptopmodus, waarbij het apparaat in te klappen is als ware het een 13,3"-laptop. Het gaat in alle gevallen om concepten die niet direct tot consumentenproducten hoeven te leiden.

